Biljana Krstić u Banjaluci prenosi tajne izvornog pjevanja

Festival folklora “Banjaluka folk fest 2018” otvoren je u koncertnoj sali Muzičke škole “Vlado Milošević”, a organizator festivala, Kulturno-umjetničko društvo “Sveti Sava”, do 10. juna najavljuje bogat program.

U okviru festivala posebno se izdvaja prva radionica izvornog pjevanja “Od izvora do stilizacije”, koja je privukla dosta pažnje, a predavač na seminaru biće istaknuta umjetnica Biljana Krstić, jedan od najvećih poznavalaca i čuvara izvornog pjevanja. Tim povodom smo kratko porazgovarali sa Krstićevom o radionici.

Na pitanje kako su došli na ideju da u okviru festivala organizuju radionicu, Krstićeva je rekla da su to dugo planirali da urade van Beograda, a da im je Zoran Talić mnogo pomogao u tome.

- Pre svega, radionicom se inače bavim već pet godina, u stvari, otkad sam napravila prvu radionicu u Beogradu, koja se zove “Vokalna radionica Bistrik - Biljana Krstić”. Na ideju smo došli upravo kroz ovaj petogodišnji rad. Imali smo puno uspeha i došli smo na ideju da bi možda bilo divno da se napravi neka radionica i van Beograda. To je davno bilo, dakle, kad je sve to krenulo. Onda smo imali jedan nastup ovde u Banjaluci i zahvaljujući Zoranu Taliću, koji je i došao na ovu ideju da se organizuje radionica u prostorijama muzičke škole sa direktorom Damirom Jovanićem. I evo mene mene ovdje, sa mojom asistentkinjom Natašom Mihaljinac. Danas ćemo raditi jedan veoma zanimljiv program, u stvari, objasnićemo polaznicima radionice različite primere tradicionalnih pesama i svakako smo napravili jedan raznovrstan i bogat program, i pre sveg atraktivan za njih, a mnogo će toga i naučiti i možda jednoga dana biti ti koji će prenositi drugima ovo što ćemo danas raditi.

Krstićeva je zadovoljna i odzivom na radionicu, ističući da rad u brojnijoj grupi ne bi bio moguć.

- Odziv je odličan za sada. Sasvim je dovoljna grupa od deset ili petnaest polaznika. To je idealna grupa za rad. Tu onda ima prostora i za pojedinačni rad. Sve preko petnaest je jako teško izmoći i vremenski i glasom, jer on jednostavno ode.

Na pitanje da li je moguće tokom ovih radionica već uočiti nekoga ko će je naslijediti, Krstićeva je odgovorila da se to čuje odmah na audiciji.

Moguće je naslutiti, ali to zavisi od njih. Ima toliko fenomenalnih pevača i divnih mladih glasova i svi smo presrećni na audicijama kad nam se pojave divni mladi ljudi koji imaju jednu potpuno prirodnu boju glasa, i koji vole to. Ono što je meni mnogo važno je da dolaze deca iz više krajeva, jer onda bude zanimljivije, šarenije i bogatije. Ja se nadam da ćemo ovih dana u Banjaluci napraviti da to bude interesantno i da će deca sa strašću da prihvate ovo što radimo.

“Od izvora do stilizacije”

- Obično gledamo da pesma iz kog područja dolazi da se tako i peva. Ono što je zanimljivo i što jedino “Bistrik” radionica radi, i ono što ćemo danas raditi sa polaznicima ovde, jeste polifono izvođenje tradicionalne muzike, a to niko ne radi u Srbiji. Evo, mi smo pokrenuli čitavu tu priču. Dakle, radi se o višeglasnom pevanju i to je nešto što je deci veoma zanimljivo i nešto što je bliže današnjem vremenu, tako da od najizvornijih motiva veoma brzo dolazimo do vrlo složenih stilizacija - rekla je Krstićeva.

(Glas Srpske)