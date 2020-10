"Billboard Music Awards 2020": Reper Post Malon umjetnik godine

Američki reper Post Malon veliki je pobjednik na dodjeli prestižnih muzičkih nagrada "Billboard Music Awards 2020": dobitnik je devet priznanja, uključujući i ono najvažnije - za umjetnika godine.

Muzičar Kalid prati ga sa pet nagrada, a slijede Lil Nas X i Bili Rej Sajrus, koji su osvojili po četiri nagrade snagom svoje saradnje koja je postavila rekord remiksom "Old Town Road", dok je umjetnica Bili Ajliš osvojila tri prestižne nagrade.

Bili Ajliš, koja je dobila, između ostalog, i nagrade za najbolju izvođačicu i najbolju novu umjetnicu, kratko je poručila: "Molim vas - glasajte, molim vas - nosite masku, molim vas - perite ruke i čuvajte se".

Televizijska mreža NBC cenzurisala je nastup Demi Lovato s novom pjesmom "Commander-In-Chief" (Glavnokomandujući), koja je upućena Donaldu Trampu, predsjedniku SAD. Iako joj je bilo dozvoljeno da otpjeva pjesmu do kraja, poruka "Glasaj" izbačena je iz spota za ovaj nastup.

Ovogodišnja dodjela nagrada prvobitno je bila zakazana za 29. april, ali je odgođena zbog pandemije virusa korona.

Iako nije bilo publike u "Dolby Theatreu" u Los Anđelesu, Keli Klarkson, koja dodjelu nagrada vodi treću godinu zaredom, ipak je donijela dinamičnu energiju na scenu.

"Večeras je u fokusu način na koji nas muzika sve dodiruje jer se ona s nama povezuje na toliko načina. Bez obzira na to ko ste, ponekad nas doslovno pokrene", rekla je Klarksonova na početku ceremonije.

Brojni umjetnici nastupali su tokom dodjele nagrada - Džon Ledžend, Ališa Kiz, "En Vogue", BTS, Luk Kombs i mnogi drugi.

Bila je to velika noć i za Garta Bruksa, koji je dobio nagradu "Icon", koju mu je uručila njegova dobra prijateljica Šer. Bruks je izvodio mješavinu svojih najvećih hitova među kojima su bili "The Thunder Rolls", "The River", "Callin Baton Rouge", "Standing Out of Fire", "Dive Bar", "Friends in Low Places" i "The Dance".

U jednom od najemotivnijih nastupa večeri, Džon Ledžend izveo je solo pjesmu "Never Break" na klaviru, s tim da je kantautor nastup posvetio supruzi Krisi Teigen, a implikacije na njihovu nedavnu ličnu tragediju bile su očigledne. Ne iznenađuje što je nakon toga Keli Klarkson nazvala Ledženda jednim od svojih omiljenih izvođača i zabavljača ikad.

"Pjesma jednako važna sada kao i tada", rekla je u uvodu Klarksonova kada je najavljivala nastup "En Vogue" koje su za kraj dodjele izvele pjesmu "Free Your Mind", veliki hit iz 1992. godine.