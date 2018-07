Bitlsi su inspiraciju za svoj hit pronašli u ovoj pjesmi

Dok muzička industrija danas cvjeta, a plagijati su svuda oko nas, istina je da su i neki od najvećih muzičkih hitova iz sredine 20.vijeka takođe pozajmljivali inspiraciju iz drugih pjesama.

S obzirom da se ovih dana britanski muzičar Ed Širan suočava sa optužbama da je njegov najveći hit "Thinking Out Loud" zapravo plagijat pjesme Marvina Gaja "Let's Get It On", sve više se u javnosti govori o autorskim pravima.

Plagijati su svuda, to je čijenica, a portal Rollingstone.com piše da se Bitlsima dogodilo slično što i Edu Širanu.

Naime, kultni bend je inspiraciju za njihov hit "Come Together" pozajmio od Čaka Berija. Iako su Bitlse optužili da ova pjesma previše lični na Berijevu “You Can't Catch Me",

Čak ih nije tužio, ali je tužba Bitlsima ipak stigla od strane ljude koji su imali prava na Berijeve pjesme. Oni su se nagodili na sudu, a gitarista Džon Lenon je pristao da snimi tri pjesme za izdavačku kuću koja ih je tužila.

Ipak, na kraju je objavio samo dvije: "Ya Ya" i "You Can't Catch Me".

