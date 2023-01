Bivša članica Three 6 Mafia benda preminula u 43. godini

​Gangsta Boo, reperka pionir i bivša članica Three 6 Mafia benda iz Memfisa, preminula je u 43. godini života.

Rođena kao Lola Mičel u Memfisu, navodno je pronađena mrtva oko 16 sati u nedjelju 1. januara, izvještava "Fox 13". Uzrok njene smrti nije bio objavljen u vrijeme pisanja.

Boo je postala poznata kao članica grupe Three 6 Mafia u devedesetima, snimajući stihove za njihov debitantski album "Mystic Styelz" iz 1995. kada je imala samo 15 godina. Učestvovala je na sljedeća četiri albuma grupe, kao i izdajući solo ploče poput "Inquiring Minds" iz 1998.

“Biti u Three 6 Mafia dalo mi je puno samopouzdanja. Počela sam primjećivati ne samo da sam zgodna, već i da sam talentovana. Ali iznenadili biste se koliko gadova ne zna da sam bila u Three 6 Mafia”, rekla je Boo za "Vibe" 2016. godine.

Boo je takođe surađivala s rap teškašima, uključujući Eminema, Gucci Manee i The Game. Prije nego što je napustila Three 6 Mafia, pojavila se na albumu "Chyna Doll" Foja Browna iz 1999. i na znamenitom albumu OutKasta iz 2000. "Stankonia". Nastupila je na festivalu Coachella 2015. s Run the Jewels, prenosi "Independent".