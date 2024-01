Bivši članovi Oasisa i Stone Rosesa objavili prvi zajednički singl (VIDEO)

​LONDON - Bivši pjevač sastava Oasis, Lijam Galager i bivši gitarista Stone Rosesa, Džon Skvajer objavili su danas svoj prvi zajednički singl "Just Another Rainbow".

Pjesma "Just Another Rainbow" ukorijenjena je u psihodeličnom roku šezdesetih i donosi prepoznatljiv glas Galagera, kao i poduži gitarski solo Skvajera, i prema ranijim najavama predstavlja uvod u objavljivanje još zajedničke muzike dua i moguće žive nastupe.

Članovi dva kultna britanska sastava iz osamdesetih, odnosno devedesetih godina, već su kao autori sarađivali na pjesmi "Love Me Or Leave Me", koju je snimio tada novi Skvajerov bend Seahorses na svom jedinom albumu "Do It Yourself" (1997).

Skvajer je pretprošle godine gostovao na Galagerovom koncertu u Nebvortu u Velikoj Britaniji pri izvođenju Oasisove stvari "Champagne Supernova", prenosi "Tanjug".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.