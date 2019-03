Bjork reizdaje sve albume na kasetama u boji

Islandska muzička ikona Bjork, najavila je da će reizdati sve svoje albume na kasetama u boji.

Ukupno će devet albuma biti u prodaji, od ‘Debut‘ iz 1993. godine do ‘Utopia‘ iz 2017.

Svaki album imaće svoju boju, koja prati boju originalnog artworka.

Ovo reizdanje stiže 24. aprila, a u prodaji će se svaki album moći kupiti pojedinačno, ali će biti dostupni i setovi.

… we have another surprise for you … we are very happy to release a line of limited edition cassette tapes pre-order: https://t.co/9id3fTtlNU pic.twitter.com/IZ7P8v9WXo