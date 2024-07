Black Eyed Peas obilježili drugo veče Exita

NOVI SAD - Američki hip-hop bend Black Eyed Peas svojim nastupom je obilježio je drugo veče festivala Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Black Eyed Peas privukli su brojne posjetioce, koji su napravili veliku gužvu ispred glavne "Tesla Universe" bine, a bend koji predvode Will.i.am, Apl.de.ap i Taboo prije početka nastupa pozdravio je Srbiju i Novi Sad.

Bend je izveo pjesme "Let's Get It Started", "Mamacita", "Don't Stop the Party", "Don't You Worry" i druge.

Tokom koncerta su članovi benda, sa kojima je ovog puta nastupila filipinsko-američka pjevačica Dži Rej Soul, pokazali srpsku zastavu, što je publika pozdravila ovacijama i gromoglasnim aplauzom.

Nakon Black Eyed Peas, koji su ispraćeni ovacijama posjetilaca, do ranih jutarnjih sati nastupali su Alok, Lady Lee, Astrid And The Scandals, Ljubičica, Azahriah, The+, Čuvari stvari, Marko Luis, Edo Maajka i brojni drugi.

Večeras, treće večeri Exita, nastupaju John Newman, Maceo Plex, The Exploited, The Stone i drugi, prenosi "Tanjug".

