"Blindspot" okupio muzičare iz BiH i regiona, ovo je njihova prva pjesma

"Blindspot“ je novi muzički projekat koji je okupio sjajne profesionalce- Žanila Tataja Žaka, Igora Paspalja, Dejana Đurkovića, Lanu Škrgatić, Dragomira Herendića Dragiannija i Adriana Borića. Bend je predstavio svoj prvi singl na engleskom jeziku "Life Inflicts" uz prateći spot.

Pjesmu autorski potpisuje Dejan Đurković iz Srčanog udara, koji je i idejni tvorac ovog muzičkog projekta. Miks i mastering je rađen u studiju Dragomira Herendića Dragiannija, a Đurkovićev Dynamic Productions iz Kanade je zvanični izdavač i distributer.

"Projekat smo počeli pjesmom 'Life Inflicts', za koju sam napisao tekst i muziku, međutim, uz fenomenalan muzički doprinos ostalih članova, odlučili smo se da to spojimo u bend, a samim tim i nastavimo sa snimanjem individualnih singlova, koje ćemo vremenom objediniti u album. Žak je dao prijedlog naziva benda, mada nismo mnogo razmišljali o imenu. Važniji nam je bio kontekst i stil. S obzirom da tekstovi propagiraju buđenje svijesti, 'Blindspot' imenom opisuje stanje duha i neko globalno sljepilo koje nas je zadesilo", rekao je Dejan Đurković te dodaje da su pažnju publike privukli već kratkim insertom prilikom najave pjesme, a reakcije su premašile njihova očekivanja.

Rad "Blindspota“ je namijenjen svjetskom tržištu, a već ima veliki broj poklonika u cijelom regionu. Kako naglašava Đurković, publika će imati jako velik uticaj u daljem radu benda i u plasmanu i uspješnosti prvog, kao i narednih singlova.

"Jako mi je drago da je i domaća publika objeručke prihvatila ovaj projekat iako snimamo na engleskom. Već radimo na snimanju drugog i trećeg singla koji bi trebali biti gotovi do kraja aprila, a prvijenac 'Life Inflicts' uz Youtube premijerno će biti prikazan na CBC Music Canada, CityTv Toronto i već sada pjesma je distribuirana na vodeće svjetske muzičke platforme", kaže Đurković.

Žanil Tataj - Žak, koji je i glavni vokal "Blindspota“, ranije je sarađivao sa Đurkovićem na pjesmama Srčanog udara sa aktuelnog albuma "Sve ili ništa“, a onda su došli na ideju da naprave nešto na engleskom jeziku i odu dalje od balkanskog područja.

"Pjesma je odlična, Dejan radi super pjesme. Bio sam ugodno iznenađen kada je počeo govoriti da će uključiti poštovanog kolegu Igora Paspalja u projekat i taj je potez promijenio tok događanja, te je počelo spontano priključivanje i ostalih članova banda i samim tim činom pjesma je dobila sasvim drugačiji zvuk od onoga koji je prvobitno bio zamišljen. Nakon ovog, trebalo je dati ime ovom projektu, a to se i dogodilo u jednom kratkom braistormingu Dejana i mene preko messengera. Krenuli smo pisati jedan drugom neka imena, razne ideje i vizije imena i to je trajalo kratko taj dan, a drugi dan smo nastavili i meni je palo na pamet ime ''Blindspot', te sam odmah Dejanu napisao ideju i on je bez puno razmišljanja prihvatio", kaže Tataj.

Dodaje da je ekipa okupljena na projektu super, a izvedba i produkcija izvrsna, te je sve zamišljeno i kao live opcija, a ne samo kao studijski projekt. No, s obzirom na trenutnu situaciju i vrijeme u kojem, nažalost, živimo, teško je prognozirati kada će se njihovo druženje na stageu dogoditi.

"Živimo u nadi da će se ipak stvari donekle smiriti i normalizirati, ali ja sam malo skeptičniji po tom pitanju, pa mislim da niti ova godina neće biti blagonaklona prema nama muzičarima. Svi ovisimo o svom poslu, neko se bolje snalazi u ovoj situaciji, ali mnoge kolege su na rubu egzistencije, tako da stvar nije uopće jednostavna. Super je raditi i snimati pjesme, više manje svi imamo svoja kućna studija, tako da nam taj dio posla ne fali možda toliko, koliko nam fali druženje i pružanje energije i emocije publici, jer je to prvenstveno zašto radimo ovaj, ne tako lak posao, koliko god to čudno zvučalo mnogima", zaključuje odlični Žanil Tataj Žak.

Informacije o radu "Blindspota“ i sve novosti vezane za bend možete pratiti na njihovoj oficijelnoj i Facebook stranici.