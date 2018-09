Bob Dilan izdaje neobjavljene snimke kultnog albuma iz 1975.

Američki rok muzičar Bob Dilan u novembru će izdati neobjavljene snimke nastale tokom pripreme kultnog albuma "Blood on the Tracks", koji nisu ušli u konačnu verziju albuma.

Album izdat 1975. godine, koji je u to doba doživio negativne kritike, sada se smatra jednim od najboljih Dilanovih albuma.

Muzički časopis “Rolling stone” smatra da je "Blood on the Tracks" među 20 najboljih ikada snimljenih albuma u istoriji rokenrola.

Dilan, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2016. godine, izdaće te snimke 2. novembra u obliku kutije sa šest diskova pod nazivom "More Blood, More Tracks - The Bootleg Series Vol. 14".

Muzičar je snimio te pjesme prvobitno 1974. godine u jednom njujorškom studiju ali je od tih pjesama odustao nakon što ih je pustio prijateljima kojima se to nije mnogo dopalo.

Dilan se potom vratio u studio ali u Mineapolisu i napravio korekcije snimljenih pjesama.

"Blood on the Tracks" se smatra introspektivnim albumom jer ga je Dilan napisao i snimio kad se razišao od prve supruge Sare, mada sam umjetnik nikad nije želio da objasni korene i inspiraciju za taj album.

Dilan, kome je pravo ime Robert Alen Zimerman, kultna je ličnost generacije 60-ih godina i jedan od najvećih kantautora 20. vijeka.

Mnoge Dilanove pjesme obradilo je veliki broj izvođača.

Često je kroz pjesmu izražavao bunt protiv politike i društvenih dogmi svog vremena.

Njegove najpoznatije pjesme su "The Times They are changing", "Blowing in the Wind", "Like a Rolling Stone" i "All Along the Watchtower".

Dilan svira gitaru, usnu harmoniku i klavir.

Pored Nobelove nagrade za književnost 2016. godine, Dilan koji je veoma cijenjen u Francuskoj, dobio je 2013. godine najveće francusko priznanje - orden Legije časti.