Bob Geldof stiže u Zagreb

​Grupa "The Boomtown Rats", predvođena legendarnim Sir Bobom Geldofom, dolazi 14. marta u Halu, novu zagrebačku multimedijalnu dvoranu.

Zagreb će tako posjetiti jedna od najznačajnijih ličnosti u povijesti popularne muzike, ključna figura punk i new wave scene, umjetnik, vitez, aktivist i filantrop, nosilac ordena Reda Britanskog Carstva, koji mu je dodijelila kraljica Elizabeta (Elizabeth).

"The Boomtown Rats" osnovani su 1975. u Dablinu, a zbog njihove brze, glasne i bijesne muzike i stava postali su sastavni dio punk scene.

Nekad opisani kao antiestablišment i nepodobni, sa zabranom sviranja u vlastitoj zemlji, "The Boomtown Rats" su šokirali i inspirirali u Irskoj 70-ih godina, a njihova misija je bila uznemiriti i ispitati šta znači biti mlad u tada klaustrofobičnoj zemlji. Uz pjevača Boba Geldofa i njegov otpor prema vlasti zaslužili su odanost mladeži koja se osjećala ograničeno zbog urote crkve i države.

Širom Velike Britanije "The Boomtown Rats" su prvo bili na turneji s "Ramonesima" i "Talking Heads", uzdrmavajući status quo uz bendove poput "Sex Pistols", "The Clash", "The Jam" i "The Stranglers". Postali su jedan od najvećih bendova kasnih 70-ih i 80-ih godina s nizom hitova koji su završavali na listama deset najboljih singlova.

Inspiriran televizijskom reportažom o gladi u Etiopiji, Bob Geldof je 1984. godine okupio svojevrsnu supergrupu "Band Aid", u kojoj je okupio muzičke zvijezde i suautor je pjesme "Do They Know It's Christmas", jednog od najprodavanijih singlova u povijesti muzike. Iste je godine organizirao najpoznatiji humanitarni koncert "Live Aid" svih vremena, koji se simultano održavao u Londonu i Filadelfiji. Sezonu nakon njega uslijedio i Live 8, serijal koncerata u 11 svjetskih gradova.