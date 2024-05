Body Count i Ice T vraćaju se u Zagreb

​Jedan od najvećih bendova koji spaja hip hop i metal, mitski Body Count iz Los Anđelesa, dolaze u Zagreb i to na stadion Šalata u nedjelju 16. juna 2024. godine.

Pioniri krosovera predvođeni jednim od najvećih rep izvođača svih vremena, velikim Ice T-jem, zagrebački povratak zakazuju nakon šest godina i mjesecima unaprijed rasprodanog koncerta u "Boćarskom domu".

Body Count sviraju sirovi krosover stare škole, brutalnu mješavinu hip hopa i metala. Kroz godine su mijenjali postavu, raspadali se i ponovo sastavljali, no kultno sljedbeništvo koje band ima uvijek ih je čekalo na koncertima širom svijeta. I nakon više od tri decenije dokazuju da su zacementirali svoju poziciju na muzičkoj sceni, a u prilog tome ide i osvojeni Gremi za najbolju metal izvedbu za "Bum Rush" s posljednjeg albuma "Carnivore". Neumorni Body Count najavljuju i novi album "Merciless" za 2024., dok će istovremeno nastupiti kao headlineri na velikim evropskim pozornicama.

Početak benda jedna je od najvećih priča svjetske alternativne scene. Ice T je, osim repa, u mladosti bio veliki fan hard roka i metala. Tokom osamdesetih je stvorio veliko ime na hip hop sceni, pa se paralelno početkom devedesetih posvetio bendu koji je osnovao s prijateljima iz srednje škole. Prve nastupe Body Count su imali na Lolapaluzi kada im je Ice T poklonio pola satnice seta, a prvi snimak na njegovom "O.G. Original Gangster", koji se smatra jednim od najvažnijih gangsta rep ploča. Na njemu prije pjesme "Body Count" Ice T odgovara na optužbe da se prodao jer ubacuje elemente roka u rep.

Sve je eksplodiralo debi albumom i kontroverznim singlom "Cop Killer", uz ništa manje opasne "KKK Bitch", "Evil Dick", "Momma’s Gotta Die Tonight", "There Goes The Neighborhood" te "Body Count’s In The House", jednom od velikih favorita mnogih rok klubova ovih prostora. Album je digao na noge kompletnu bijelu Ameriku, od predsjednika Buša i članova Senata do Čarltona Hestona, pa je u konačnici povučen "Cop Killer" i zamijenjen manje problematičnom novom verzijom pjesme "Freedom Of Speech".

U godinama koje su slijedile Body Count su imali uspona i padova, a nažalost čak tri člana originalne postave ubrzo su preminuli. Ipak, u posljednjoj deceniji objavili su tri fantastična albuma, "Manslaughter", "Bloodlust" čiji singl "Black Hoodie" je bio nominovan za Gremi, kao i "Carnivore" koji im je donio Gremi za najbolju metal izvedbu. Neuništivi Ice T-a i Body Count kroz tri decenije pokazuju ne samo da su izdržali test vremena nego da su i danas jedna od najtraženijih live atrakcija na planeti.

Od 1. aprila do 15. juna za ulaz će trebati izdvojiti 39 evra, a na dan koncerta 43 evra. Ulaznice za VIP tribine su 67 evra. Kupiti se mogu online na Eventimu i na njihovim prodajnim mjestima, dok će hard-kopi ulaznice biti dostupne u Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu Rijeka.

