"Bohemian Rock Symphony" u Mostaru: Dino Jelusić oduševio kao Fredi Merkjuri

MOSTAR - Simfonijski rok spektakl "Queen Tribute: Bohemian Rock Symphony" s Dinom Jelusićem održan je u subotu uveče na mostarskom stadionu Kantarevac, a u organizaciji agencije Inter Connect Mostar koju vodi Ivan Glibo.

"Sinoć je bilo sjajno! Uživao sam s mostarskom publikom, energija je bila na vrhuncu! Jedva čekam da se vratim u Mostar, u bilo kojem sastavu", poručio je nakon nastupa Dino Jelusić, trenutno jedan od najtraženijih hard rok pjevača u svijetu.

"Hrvatski glazbenik, inače član 'Whitesnakea' i 'Trans-Siberian Orchestra', ali i sve uspješnijeg vlastitog benda 'Jelusick', oduševio je u ulozi frontmena 'The Queena'. Dakako, Dino je sve pjesme interpretirao u svom stilu, a koliko je uistinu popularan pokazali su brojni fanovi koji su na koncert došli samo da bi slušali Jelusića i uživali u njegovom moćnom rockerskom vokalu", stoji u sopštenju organizatora.

Kako se dalje navodi, muzičko putovanje pod dirigentskom palicom maestra Igora Tatarevića, na koje su publiku poveli sjajni Jelusić, u pratnji velikog orkestra, zbora i rok benda trajalo je tri sata.

"Koncert je otvoren pjesmom 'It's a Beautiful Day', a potom su uslijedile 'In the Lap of the Gods', 'One Vision', 'Under Pressure', 'A Kind of Magic', 'Lily of The Valley', 'These Are The Days of Our Lives', 'Killer Queen', 'Somebody to Love', 'Innuendo', 'I Want to Break Free', 'Love of My Life', 'Don't Stop Me Now', 'Radio Ga Ga', 'Barcelona' i mnoge druge kultne pjesme 'Queenovaca'. Publika je s podjednakim oduševljenjem i žarom reagovala na svaku novu pjesmu u nizu izvedenih uspješnica grupe 'Queen', no ipak je najveća euforija zavladala uz 'We Will Rock You', 'Bohemian Rhapsody' i 'The Show Must Go On'", pojašnjeno je u saopštenju.

Koncert je završen pjesmom "We Are The Champions", a na zahtjev publike, Jelusić se još jednom vratio na pozornicu i zapjevao "Too Much Love Will Kill You", pa još jednom izveo "The Show Must Go On".

Koncertni spektakl "Queen Tribute: Bohemian Rock Symphony" bio je spoj dva muzička svijeta, roka i klasike, s kojima su Fredi Merkjuri i grupa "Queen" eksperimentisali od svojih prvih do posljednjih dana bogate i planetarno uspješne karijere.