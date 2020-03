Bono U2 objavio pjesmu inspirisanu samoćom u karantinu

Pjevač Bono iz grupe U2 objavio je pjesmu inspirisanu samoćom miliona ljudi zaglavljenih u karantinu povodom pandemije korona virusa.

Numera se zove Let Your Love Be Known, a objavljena je na zvaničnom Instagram profilu U2, prenosi CNN.

Pjevač je odao poštovanje zdravstvenim radnicima koji pomažu onima koji su zaraženi i oboljeli od virusa.

"Za doktore, medicinske sestre, negovatelje koji su na prvoj liniji fronta, vama pjevamo", napisao je Bono.

Od srijede, virus je ubio skoro 8.000 ljudi u svijetu, a više od 2.500 Italijana je izgubilo život.

"And I can 't reach but I can rain. You can't touch but you can sing. Across rooftops", pjeva Bono.

Poslušajte Let Your Love Be Known: