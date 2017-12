Bono Voks: Današnjem rokenrolu fali bijes

Frontmen grupe "U2" Bono Voks u intervjuu za magazin "Rolling Stone" kazao je da smatra da je današnja muzika previše sladunjava.

Slavni muzičar je izjavio da je današnja muzička scena svedena samo na jedan žanr u kojem mladi mogu da iskažu svoje nezadovoljstvo svijetom u kojem žive.

"Mislim da je muzika postala previše sladunjava! To ima i dobrih strana, ali hiphop je danas jedino mjesto na kome, u ovom trenutku, mladi mogu da izraze svoj bijes, a to nije dobro", rekao je Voks.

Pjevač je dodao da je u njegovo vrijeme slika muzičke scene bila potpuno drugačija.

"Kada sam imao 16 godina u meni je bilo mnogo bijesa. Potrebno je pronaći mjesto za njega, kao i za gitare. Sa ili bez bubnjeva nije važno. Ali, u trenutku kada nešto postane konzervirano, s time je gotovo", naglasio je slavni muzičar.

Bono Voks se osvrnuo na tadašnju scenu i izdvojio nekoliko značajnih imena.

"Na kraju, šta je uopšte rokenrol? Bijes je u srcu rokenrola. Neka značajna rokenrol muzika ima to, i zbog toga su 'The Who' bili sjajan bend. Ili 'Pearl Jam'. Oni su imali taj bijes u sebi", rekao je Bono.

Ostalo je, međutim, nejasno da li je, po njegovom mišljenju, sva druga muzika van roknerola sladunjava ili se riječi frontmena "U2" odnose na to da ima previše ženskih izvođača u popularnoj kulturi.

Veći dio intervjua za "Rolling Stone" Bono Voks posvetio je novom albumu njegovog benda pod naslovom "Songs of Experience", koji se bavi gorućim političkim pitanjima današnjice, među kojima bitno mjesto zauzima migrantska kriza.