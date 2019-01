Boris Bakalov za "Nezavisne": Svako od nas razmišlja o "roku trajanja" na ovom svetu

Poznati bend "Ničim izazvan" nedavno je predstavio singl "Kosa" koji je treća neobjavljena numera sa albuma "Aurora". Pjesma "Kosa" govori o susretu čovjeka i smrti gdje on pokušava da je prevari i kupi sebi još vremena da bude sa svojom voljenom osobom.

Po riječima Borisa Bakalova, pjevača benda "Ničim izazvan", pjesma je snimljena prije nekih godinu i po dana i za nju je planiran i video-spot.

"To je trebalo da bude spot sa najvećim budžetom koji smo imali do sada, sa najozbiljnijom filmskom produkcijom, sa najboljim glumcima do kojih možemo da dođemo... I mi smo došli do najboljeg", rekao je Bakalov.

U razgovoru za "Nezavisne novine" Bakalov govori o tematici ovog singla, pregovorima sa Glogovcem, težini koju pjesma nosi i najavama benda za naredni period.

NN: Možete li nam reći nešto više o singlu "Kosa" i koliko ste dugo radili na njemu?

BAKALOV: "Kosa" je pored pesama "Izvor" i obrade pesme "Eve Braun" "Tako je čudno, zar ne?" treća neobjavljena pesma koju smo predstavili sa našeg trećeg studijskog albuma "Aurora". Naš poslednji album smo izdali pre oko tri godine i sad je bilo pravo vreme za novi. Mi uglavnom nikada ne stajemo sa radom, tako je bilo i u slučaju ovog albuma. Pesme su sazrevale polako i kada su bile sve spremne, zaokružili smo ih u "Auroru".

NN: Kako biste opisali tematiku ovog singla?

BAKALOV: Svako od nas se bar jednom u životu zapitao na temu svoje svrhe i svog "roka trajanja" na ovom svetu. Pesma govori o čovekovoj borbi da prevari svoj neizbežni kraj, o njegovoj finalnoj predaji i pristanku da ode, ali svoje ljubavi se nikako ne može odreći, čak ni u tim trenucima.

NN: Za ovaj singl je trebalo da bude snimljen video-spot u kojem bi glavnu ulogu tumačio Nebojša Glogovac. Nažalost, to se nije desilo. Kako je to izgledalo tada kada ste pregovarali sa pokojnim Glogovcem?

BAKALOV: Čudno je to kako se, kada ste u društvu najvećih ljudi koje srećete, oseti najveća doza skromnosti, blagosti i razumevanja. Bila je to jedna obična kafa sa jednim veoma velikim čovekom. Kada je video scenario, ideja mu se dopala i pristao je na saradnju.

NN: Nažalost, spot nikada nije snimljen, a Vi ste jednom prilikom izjavili da ni pjesma više neće biti ista. Da li za Vas u bendu ova pjesma sada ima drugo značenje i tematiku?

BAKALOV: Pesma je oduvek imala tu neku notu koja vam tera jezu kroz kosti i imala je mračan prizvuk i emociju. Sada je mračna, velika i snažna.

NN: Kada su u pitanju ostali singlovi, da li su u najavi neki drugi video-spotovi?

BAKALOV: Ostaje nam još jedna pesma sa albuma koja se zove "Pusti ljubav", za koju spremamo video-spot, koji bi trebalo uskoro da izađe i sa tim završavamo predstavljanje ovog albuma na ovaj način, a nastavljamo njegovu promociju ostalim kanalima.

NN: Nova godina je pred nama, šta će u narednom periodu obožavaoci benda "Ničim izazvan" imati prilike da čuju od vas?

BAKALOV: Bez obzira na to što smo tek izdali album, već planiramo snimanje novih pesama i razmišljamo o načinu njihovog plasmana u etar. I dalje smo gladni stvaranja kao prvog dana. Ljudi koji vole našu muziku mogu očekivati da ćemo u ovoj godini biti vredniji nego ikada.

NN: Kada su u pitanju živi nastupi, da li imate neke potvrđene datume i da li je Banjaluka možda na vašoj mapi?

BAKALOV: Polako spremamo datume za naredni period. Nastupamo u februaru na našem tradicionalnom koncertu "Double date" 9. u Beogradu i 14. Novom Sadu, a ostale datume ćemo blagovremeno objavljivati. Što se Banjaluke tiče, ona je uvek na našoj mapi, samo da dogovorimo vreme i stižemo!

Žal za neostvarenom saradnjom

Glavnu ulogu u novom spotu benda "Ničim izazvan" je trebalo da tumači preminula legenda srpskog glumišta Nebojša Glogovac.

"Čudno je to kako iz samo jedne popijene kafe sa nekim ko je zaista velik možete osetiti punu snagu i punu veličinu tog nekoga. Nebojši Glogovcu smo izložili scenario za spot. Zauvek će mi ostati urezana u pamćenje rečenica koju je tad izgovorio: "Smrt nema nikakav napor. Ona te fino uhvati za ruku i povede... Kao dete", prisjetio se pjevač benda Boris Bakalov.

Dodao je da su članovi benda bili uzbuđeni jer je slavni glumac prihvatio da učestvuje u spotu. Nažalost, Glogovac je preminuo i spot nikada nije snimljen.