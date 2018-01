Boris Režak: Nisam došao s ambicijom da pobijedim, moj cilj je ispunjen

Kvalitet je ono na čemu prevashodno insistira muzičar Boris Režak, rođeni Banjalučanin koji već deceniju živi i stvara u Beogradu. Glas i dobri tekstovi su ono po čemu je prepoznatljiv, a nikada nije išao za kvantitetom na račun kvaliteta.

Takav način muzičkog djelovanja sada ga je doveo do učešća na festivalu "Beovizija 2018", koji će biti održan u drugoj polovini februara.

Na konkursu koji je raspisala Radio-televizija Srbije prošlo je 17 numera, među kojima i Režakova "Vila". Ne krije sreću što će imati priliku da učestvuje na "Beoviziji", ali bez pretjeranih očekivanja što se same pobjede tiče. Nada se većoj promociji sebe kao autora.

U intervjuu za "Nezavisne" govori o pjesmi kojom se predstavlja, budućim planovima i mogućem nastupu u Banjaluci.

NN: Duže vrijeme niste aktivni na festivalima, kako je sada došlo do toga da se prijavite na takmičenje za "Beoviziju"?

REŽAK: U tom momentu sam imao jednu stvar koju sam htio da pustim kao singl, a onda mi se učinilo kao dobra ideja da je pošaljem i, ako prođem, da učestvujem i da se takmičim. Bilo je nekoliko razloga zbog kojih sam odlučio da budem na "Beoviziji". Prvi od njih sam ispunio, a to je u stvari nešto s čime sam krenuo prošle godine, a evo sada nastavak, da sa ovom pjesmom gradim svoju karijeru ovdje u Srbiji na pravi način. Ljudi u Bosni i Hercegovini me već znaju i ovdje u Srbiji znaju dosta mojih pjesama, ali još uvijek govorim o čitavoj Srbiji, dešava se da ljudi pjevaju moje pjesme, ali da ne znaju ko je izvođač.

NN: Da li sada kada ste ušli u krug izvođača koji će se takmičiti za predstavljanje Srbije na "Evroviziji" imate ambicije i da pobijedite?

REŽAK: Nisam došao sa ambicijom da pobijedim, ovim je moj cilj ispunjen. Samim tim "Beovizija" će povući neke stvari što se same medijske promocije tiče. Moje pjesme se dosta puštaju i slušaju na radio-stanicama. Ali nema mnogo emisija u kojima se čovjek može komotno osjećati i u kojima možete da pričate o muzici, a ne o nekim drugim stvarima. Naravno, sada kada sam prošao, gledaću da budem zadovoljan svojim nastupom i da to bude na visokom nivou. Ljudi očekuju od mene neku pjesmu, možda baladu ili nešto slično, a ja uopšte ne idem sa baladom.

NN: O kakvoj je onda pjesmi riječ i ko čini autorski tim?

REŽAK: Kada sam slao pjesmu "Vila" na konkurs, smatrao sam da je njena snaga u tome što je riječ o jednoj lepršavoj, veseloj numeri. Veselih pjesama nema mnogo. Svi pišu manje-više tužne pjesme, neću reći patetične. Na kraju krajeva takve pjesme je i lakše napisati nego vesele. Tako da mi je to bio i nekakav kec u rukavu da bih mogao da prođem taj konkurs. Ispunilo se to moje očekivanje i taj nekakav prvi korak zbog kojeg sam odlučio da učestvujem, da ljudi koji možda nisu znali gdje sam, šta sam saznaju malo više o meni. I ponavljam, naravno da se spremam da u ta dva i po minuta, koliko traje pjesma, ljudi uživaju. Autor pjesme sam ja, a počeo sam da je komponujem prije godinu i po dana. Vidio sam po reakciji mojih klinaca da im se sviđa i da im godi. Oni su mi bili input da je to nešto što jako brzo ulazi u uši i želio sam da je završim.

NN: Rekli ste da Vam je želja da poradite više na karijeri u Srbiji, znači li to da uskoro možemo očekivati i neke nove pjesme?

REŽAK: Dosta radim u Crnoj Gori, BiH, potom sa novosadskim "Big Bendom", a sa druge strane sviram sa Čolinim muzičarima. Nastupam sa Aleksandrom Banjcem i Vedranom Koprivicom. I poslije "Evrovizije" bi trebalo da se desi duet kojem se radujem.

NN: O kakvom je duetu riječ i sa kojim bi izvođačem trebalo da snimite pjesmu?

REŽAK: Pa mislim da je sasvim u redu da prvo završimo pjesmu i da možemo krenuti s promocijom. Zasad ne bih govorio ime, ali reći ću da je riječ o izvođaču iz BiH.

NN: Znamo da zbog porodice često dolazite u Banjaluku, ali ipak Vaših nastupa u ovom gradu nije bilo duži period.

REŽAK: Ima određenih dogovora da se pojavim u Banjaluci i da imam jedan nastup. Vrlo moguće da će se desiti u Banskom dvoru jer sada tamo radi odlična ekipa počevši od Mladena Matovića. Prilagodljiv sam prostoru u kojem sviram, tako da volim i da ludujem u klubu ili nekom takvom prostoru, a sa druge strane mogu da održim i dotjeranu i umjerenu svirku.