Borislav Drobac: Zadatak "Banjalučkog veza" je da čuva tradicionalnu muziku

Borislav Drobac predsjednik je ansambla "Banjalučki vez", koji je svojevrsni čuvar tradicionalne muzike na ovim prostorima.

Ansambl će večeras, od 19 do 21 čas, u Muzičkom paviljonu "Staklenac", u parku "Petar Kočić", održati koncert u organizaciji Gradske razvojne agencije grada Banjaluka. Više o koncertu i tradicionalnoj muzici Drobac je ovom prilikom govorio za "Nezavisne".

NN: Kakav repertoar očekuje publiku?

DROBAC: Naš ansambl izvodi raznorazne kompozicije i žanrove, od starogradskih do narodnih starijih pjesama, uglavnom sevdalinki, a poneku i popularnu pjesmu ili šlager. Dakle, sve sviramo, ali prevlađuje narodna muzika u našem repertoaru.

NN: Koncert otvarate kompozicijom "Svilen konac"?

DROBAC: Da, otvaramo koncert kompozicijom "Svilen konac", pa slijede "Kafu mi draga ispeci", "Ljubav mi srce mori", "Pod gorom se šetalo djevojče", "Milica jedna u majke" i druge.

NN: Recite nam nešto o istorijatu ansambla "Banjalučki vez"?

DROBAC: Ansambl "Banjalučki vez" je formalni nasljednik ansambla Zdravka Ćosića, a taj ansambl je egzistirao od 2011. godine do smrti Zdravka Ćosića 2019. godine. Tada dolazi do konstitucije ansambla pod novim imenom. Dakle, prije nepune četiri godine stvoren je ansambl "Banjalučki vez" i od tada, izuzimajući, naravno, period korone, aktivno radimo i sviramo. Imamo nekoliko tipova koncerata, sviramo u Kulturnom centru Banski dvor svakog drugog mjeseca, zatim izvodimo humanitarne koncerte u Domu penzionera, Gerijatrijskom centru, Banji Slatina. Zasad smo, iz finansijskih razloga, izvodili koncerte samo po zapadnokrajiškim opštinama. Imamo, naravno, planove da koncertne aktivnosti proširimo i na istočni dio Republike Srpske i šire. Srbija nam je u planu kao destinacija na kojoj bismo rado izvodili koncerte.

NN: Koliko je, po Vašem mišljenju, u javnom prostoru zastupljena tradicionalna muzika? Slušajući radio i gledajući televiziju, koliko primjećujete da su tradicionalne kompozicije zastupljene na različitim frekvencijama i kanalima?

DROBAC: Malo je zastupljena tradicionalna muzika. Ima, naravno, nekih kanala koji to njeguju, kao što je recimo kanal Kolo, gdje možete čuti veći dio tih kompozicija. Inače, kolektiv je preplavljen turbo-folkom i sličnim žanrovima koji su trend mlađe generacije. Po starosnoj strukturi ansambla, mi spadamo u veterane. Naš ansambl ima prosjek 67 godina starosti i znamo šta je vrijednost starih kompozicija, da li tradicionalnih ili u novije vrijeme komponovanih, nebitno. Mi smo sebi stavili u zadatak da budemo čuvari, koliko možemo na ovim prostorima, takvih kompozicija.

NN: Vrijeme je praznika. Da li se u ovim danima ljudi vraćaju tradiciji, pa u toj tradiciji i tradicionalnoj muzici?

DROBAC: To je pitanje za sociologe, psihologe i filozofe. To je ozbiljno pitanje. Ja to mogu da sagledam sa stanovišta jednog zaljubljenika u muzičke vrijednosti i da kažem, da se u muzičkom svijetu malo radi da se sačuva tradicija. Ima ozbiljnih ansambala, jedan od njih je, recimo, Narodni orkestar Radio-televizije Srbije koji njeguje tradiciju, ali što se tiče običnih, svakodnevnih nastupa, svadbi, raznih veselja gdje se svira i pjeva, to je manje zastupljeno, što je velika šteta.