Božo Vrećo: Mržnja može postati gora od virusa s kojim smo suočeni

Jedan od trenutno najpopularnijih pjevača sevdalinki Božo Vrećo sa svojim fanovima svakodnevno komunicira na društvenim mrežama. Umjetnik koji se oblači onako kako se osjeća, nekad nosi haljine, a nekad hlače, nikad nije skrivao svoju ličnost niti odrastanje, i često je isticao kako je bilo teško odrastati u maloj sredini, u kojoj si drugačiji i neprihvaćen.

Na svom je Facebook profilu u podužoj objavi progovorio je o osobama koje ga napadaju zbog njegovih pjesama i njegove ličnosti.

“Pogledajte mili moji samo koliko mržnje može da postoji oko nas, pogledajte komentare 'samoprozvanih vjernika' koji u sebi nemaju niti zrno čiste vjere, i kamenovali su me i prokleli, da ne govorim o prijetnjama, uvredama, samo zato što sam Božo Vrećo, što živim svoj život i stvaram umjetnost koja je prepoznata u svijetu od onih koji znaju što je i muzika i umjetnost i vrjednoća, pogledajte vi tu salvu mržnje, pjesmu ću zaštititi, bit će prenesena i zaštićena na mom YouTube kanalu, Croatia Records već radi na tome, 21. stoljeće, Bosna i Hercegovina, ni korona virus nas neće uništiti, al tolika mržnja! 'Ovo je doba kušnje i žito će se od kukolja odvojiti', napisao je Božo.

On je ovom prilikom napisao i da je vijernik “ali onaj pravi koji nikada neće suditi drugom i pozvati na linč”.

“To je već stvar fanatizma i primitivizma, kojim smo okruženi, u mojoj porodici sa mamine strane oduvijek su bili monasi, a moje najranije djetinjstvo je prožeto odgojem nene Hamdaginice koja me naučila ajetima i surama u Islamu i nikad tu nije bilo kontradiktornosti, dapače, duhovnost je nešto s čime se odgajate i što vas oplemenjuje, rodjen sam u Foči i napisao sam prekrasnu pjesmu o Aladža džamiji, kada je bilo otvorenje nove obnovljene džamije na desetine ljudi me pitalo zasto nisam dobio poziv i zašto moja pjesma nije otpjevana na otvorenju, odgovor već znate.

Povrh svega kako srbin da pjeva sevdalinku i otkud mi pravo da pjevam i pišem o Aladži, da je to neki Hamo otpjevao i napisao, sve bi bilo drugačije, kakav apsurd složit ćete se, (sevdalinka je oduvijek bila pjesma i srba i muslimana i jevreja i katolika na području cijele BIH), dodao je Božo u nastavku.

On smatra da je vjera I tradicija lična imovina te da se na njegovom tijelu nalaze imena Boga na svim pismima i da je to amajlija koja ga štiti od zla.

“Ista stvar je bila i sa najljepšom pjesmom sa mog petog studijskog albuma Melek naziva Bismillah, ( u ime Boga Uzvišenog, Samilosnog) i u toj pjesmi se kaže Onaj što stvori mene, a i tebe je, to je toliko tačno, jedan je Bog nad nama kako god da ga zovete i Milosrdan je i Dobar i Svemoguć, ta ista primitivna fanatična grupacija izazvala je linč sa malo je reći ružnim komentarima, vidjeli ste kako mržnja moze postati gora od virusa sa kojim smo suočeni, ja to sigurno nisam zaslužio. Takve gadosti i čak verbalni napadi na mene su odraz našeg društva, došlo mi je svakako par poruka od ljudi koji su me upozorili na pošast mržnje i iskazali ljubav za moje stvaralaštvo i pjesmu koja niti jednim segmentom nije ukazala na ništa sem na ljubav i zahvalnost Bogu, to je pjesma ispunjena Božanskom Ljubavlju, no to su vam "ljudi zvijeri" kojima smeta moj lični izbor i moje postojanje”, napisao je Božo.

Među komentarima su se našli i neki od poznatih.

“Ni malo iznenađen, na žalost. A tebi dragi Božo hvala i na 'Aladži' i na svemu drugom, samo naprijed. Sukob svijeta i polusvijeta je jedan od najgorih ratova', napisao je Tarik Filipović.

“Nemoj si to raditi, Božo, da čitaš te trolovske komentare. Ti ljudi svi zajedno da se slože na hrpu nemaju talenta, srca ni ljubavi kao ti', poručila mu je Mirela Priselac Remi.