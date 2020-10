Božo Vrećo: Najlakše je biti dio mase i živjeti lažni život

Nadahnuće ili inspiracija je u meni, sazrijevanju i preobražavanju zvukova koji me dotiču, koje osluškujem i istražujem, sve je to proces stvaranja i oblikovanja, a kako ne želim da imam bilo kakvu graničnost u bilo čemu, tada niti moje stvaranje i umjetnički doprinos ne smiju biti ograničeni samo na jednostrano žanrovsko djelovanje.

Dakako, sevdalinka se očituje u cijelom tekstu koji sam zapisao i koji uvodi u mistifikaciju i čak mitološku formu cijele priče koja se ispreplela sa elektronskim uplivom sjajnog DJ dvojca "The Provincials", kazuje interpretator sevdaha Božo Vrećo za "Nezavisne" povodom objavljivanja video-spota za singl "Saba".

Vrećo za naš list govori i o spoju tradicionalnog i modernog koji je izveo u novom singlu, kao i pandemiji virusa korona i narednim planovima koje ima kada je u pitanju autorski rad.

NN: Kraljica od Sabe, Makeda ili Bilkis je ona koja je pred kralja Solomona došla čistog srca, potpuno slobodna i oslobođena pravila. Šta bi ona danas simbolizovala u ovom vremenu?

VREĆO: Negdje sam indirektno napravio paralelu sa mojim životom - Saba je sloboda i sloboda kao takva oduvijek je izložena ljubomori, zavisti i spoticanju svih koji se ne smiju odvažiti na istu pa postaju najveći neprijatelji iste, živjeti u konzervativnom vrlo primitivnom društvu nameće pravila i svi koji ih ne slijede i ne žive po njima su heroji. Saba je dualnost koju progovaram i živim, ma u kom vremenu da živimo, ratnici svjetlosti slijede svoju misiju i otud ta snaga i nepokolebljivost. Najlakše je biti dio mase i živjeti lažni život, ali živjeti i slijediti svoj cilj, san i misiju, to je zapravo smisao življenja, tako činim ja, a vjerujem da je isto činila i Saba, otud ta simbioza naših sloboda i pristupa svemu, ne samo umjetnosti i vladanju.

NN: Za pjesmu se kaže da je spoj tradicionalnog i modernog. Koliki je izazov napraviti ovu fuziju i da li je moguće očuvati zastupljenost tradicionalnog zvuka na ovaj način, odnosno da li ova fuzija uči mlađe generacije o ljepoti tradicije?

VREĆO: Dakako da uči i čini podstrek da i sami istražuju i improviziraju na način da tradicionalno pojanje i zapisivanje ostane srce pjesme, a sve drugo krila koja čine da se pjesma vine i ne pozna granice. Uvijek se služim svojim arhivarskim i arheološkim znanjem i iskustvom u stvaranju melodija i tekstova pa je sve i objašnjeno na način da je edukativno i vrlo maštovito i vraća nas u prošlost i čini vremeplov intime i osjećanja, emocija i zatajene ljubavi.

NN: Na ovoj pjesmi ste sarađivali sa Edinom Gazićem i Adnanom Banjićem. Kako je došlo do saradnje i ko je još učestvovao u realizaciji pjesme i spota?

VREĆO: Oni su zapravo otvorili vrata do mene, jer su načinili remiks moje pjesme "Pandora", koja je pak dosegla znatne interese širom svijeta, i kako zvuk putuje, taj uradak je izazvao veliki interes inostranih medija i DJ-eva, koji su svako na svoj način učinili da pjesma dobije različite oblike i predoči stanja, što je uvijek vrlo zanimljivo i intrigantno, poput remiksa Klaudija Ričija, koji je bio oduševljen "Pandorom". Prijateljski smo se sastali i započeli stvaranje, kako to i biva kada ima ljubavi i talenta, a ostatak ekipe koji se proteže kroz spot su ljudi koje poznajem iz mog prethodnog albuma i pjesme "Krila" - Dino Kadragić, Dragan Gajanović, kao reditelj i snimatelj svakog kadra na sjajnim lokalitetima od Ramskog jezera pa sve do Pješčanih piramida u Foči.

NN: Kako gledate na pojavu pandemije virusa korona i kako je ona uticala na Vas i Vaš rad?

VREĆO: Radoholik sam i perfekcionist, sve vrijeme koristim za pisanje, komponiranje i analizu strukture pjesme, ne trošim vrijeme uzalud i ne pratim medijske statistike i slične stvari, vježbam redovito i hranim se zdravo, čuvam um za sjajne stvari, a tijelo snažim da odoli i virusima i svemu što može biti pošast u vremenu u kome egzistiramo.

NN: Kakvi su Vam naredni planovi kada je u pitanju autorski rad?

VREĆO: U novembru, početkom mjeseca, izlazi moja druga autorska pjesma "Čovjek od soli", koju sam stvorio u suradnji sa sjajnim producentom iz Skandinavije Makom Makhibeatz i jedva čekam da je čujete i doživite svaki detalj spota, jer je ista ekipa radila i na njemu u vezi sa snimanjem i kadriranjem, a snimalo se na Ramskom jezeru, ostrvu Umac, Trebeviću i Kravicama. Nastavit ću raditi na knjizi i oblikovanju moje muzike onako kako je osjećam i znam da je prebitna sekvenca i za sve druge koji to imaju dar čuti, ne sluša se ušima, srce se najdublje čuje.