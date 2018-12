Božo Vrećo i Marko Luis snimili spot za "Pandoru"

Uprkos tome što se duetska pjesma "Pandora" nalazi na prethodnom albumu Bože Vreće, zbog velike popularnosti pjesme, čuveni umjetnici, saradnici i prije svega drugari odlučili su da snime spot i ovu pjesmu još više uveličaju.

"Pandora u mojoj pjesmi nije samo mit, nije to samo pjesma o prvoj ženi koju po mitologiji stvara Zevs i koja imenom kazuje da je svime obdarena, nije to pjesma samo o toj magičnoj kutiji ili posudi koju ona nosi kao zavještanje nade i ljubavi, svoj jedini miraz. Personifikacija je to najdubljih emocija, iskrenog i neuplašenog srca koje odlučuje koga će voljeti i u tom ljubavnom vrtlogu se dva srca i pronalaze a da ih ništa drugo ne veže, samo pripadanje i osjećaj beskrajne ljubavi i bliskosti", navodi Vrećo.

Kako je objasnio, spot je sniman u Beogradu, režiju potpisuje Dragan Jereminov, a saradnju sa Markom Luisom je poslije četvrtog prenio i na peti album Melek.

"Divno je to prijateljstvo i sinergija koju dajemo jedan drugom svaki put kad radimo skupa. Ova pjesma je postala Oda ljubavi, sve više ljudi mi šalje snimke i poruke kojima Pandoru stavlja među omiljenim, ljudi se vjenčavaju i uz tu pjesmu iskazuju vjernost. I djeca je obožavaju i roditelji mi šalju prekrasne snimke kako i oni pjevaju Pandoru", ističe Vrećo.

Publika će uživati u Božinom anđeoskom glasu 15. decembra u Centru "Sava", a Marko Luis poslije rasprodatog prvog koncerta je zakazao novo druženje za 16. decembar u beogradskom Domu omladine.