Božo Vrećo ima novu pjesmu, otkrio kome je posvećena (VIDEO)

Božo Vrećo je na društvenim mrežama otkrio kome je posvetio pjesmu “Sevilja” koju je danas objavio te otkrio detalje iz svog privatnog života.

Aranžman za pjesmu je radio Miroslav Tadić, a Božo je o toj saradnji rekao:

“Aranžmanski moj logičan izbor je bio nenadmašni i plemeniti prijatelj i muzičar artist koji me uvijek nadahnjuje da budem još bolja i sadržajnija verzija sebe, divni Miroslav Tadić i njegovi “prsti od pamuka” koji ispredaju priču u perfektnoj simbiozi sa mojim pojanjem”.

“Pjesma ‘Sevlija’ je posvećena mojoj neni Hamdaginici, u čijim dimijama je uvijek bilo toplo gnijezdo za moju tršavu glavu i kosu što se, kako bi ona rekla, lokna pa onako neukrotiva pada niz njena koljena k’o neke divlje rijeke što im ne znaš ni početka ni kraja, a one teku i šume poput pjesme iz djetinjstva što je zviždućeš niz mahalu i tako cijeli bogovetni dan. U tim naboranim dolinama njenih šarenih dimija skrivale su se sačuvane najukusnije karamele i poneka hurma”, započeo je.

Dodao je kako je njegov djed nekad došao s hadža i svima donio darove, a na zid stavio tapiseriju Kaabe. Božo je tada imao pet godina i upitao je nanu ko tu živi. Ona je tiho rekla: “E moj sinko, onaj što nas čuva odozgo i pazi na nas. Njegova ti je ljubav veća od svih nas da se saberemo i njegovo je sve pa i mi sami, a vidiš šta nas ima, k’o mrava.”

“Ove karamele, neno, jesu li moje ili Njegove? Nasmiješila se. ‘Tvoje su, ali moraš slušati i dobro učiti, jer to ti je nagrada, sve ti to On daje kad si dobar.’ I tako sam cijelog života i bio dobar i kad su me gazili i vrijeđali i prijetili i lomili i upirali prstom u mene i spoticali. Znao sam da sve dobro u mom životu, Njegova je zasluga i od Njega samog nagrada mi jer nisam posumnjao u Njega i nisam ga iznevjerio. Ljude jesam jer nisam bio poput njih… Možda jednom dobrota bude mjerilo ljubavi, možda još jednom moja nena dođe mi u san i puhne u moje dlanove i prouči tihe sure Ihlas, Felek i Nas da zaboravim na ovaj svijet zla koji prkosi i izrastem samo u jedno – drvo poznanja dobra i zla čiji plodovi skriveno i tiho i dana, kao i vijekovima unazad, padaju ka nebu i postaju zvijezde”, objavio je on, a preno CdM.

