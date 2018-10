Božo Vrećo nastupio na Brodveju

Božo Vrećo predstavio je svoju interpretaciju sevdaha na Brodveju, poznatoj aveniji u Njujorku, koja je uz londonski Vest End kulturološki najvažnije mjesto na svijetu, i još jednom pokazao da kvalitetna muzika ne poznaje granice.

Nakon koncerta u Torontu u Kanadi Božo je održao "Veče sevdaha" u "Simfoni spejsu" na Brodveju.

"Koncert u Njujorku je bio ostvarenje sna, muzička katarza. Koncert sa osam vrsnih muzičara na sceni, među kojima je Marko Đorđević na bubnjevima, ljudi su bili u potpunom transu, turneja ide svom svojom silinom, Njujork mi otvara vrata i za sljedeću godinu i tome se već radujem", napisao je Božo na svom Facebook profilu nakon koncerta.

Dodao je kako mu je srce već ispunjeno, jer je ovaj koncert iznjedrio ljubav i emocije.

"Te vaše ovacije, to vaše 'Božo, mi te volimo', to koliko znate sve pjesme i plešete i pjevate sa mnom. Njujork me oduševio, učinio još sigurnijim da je moja umjetnost na divnom nivou i da sam najsretniji što gdje god da odem puno ljubavi dam i ista ta ljubav mi se višestruko vrati", napisao je Vrećo.