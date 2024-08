Braća Galager najavila ponovo okupljanje grupe Oejzis

Braća Lijam i Noel Galager, osnivači rok-grupe Oejzis podgrijali su spekulacije da bi ponovno okupljanje ovog rok-benda moglo konačno da se dogodi.

Braća su prethodnih dana u brojnim objavama na društvenim mrežama nagovijestila da bi vijest o ponovnom okupljanju benda mogla biti potvrđena u utorak, prenosi Bi-Bi-Si.

Od raspada Oejzisa 2009. godine nakon tuče braće Galager iza scene na festivalu Rock en Seine, obožavaoci ovog mančesterskog benda traže od braće da se ponovo okupe.

Osnovana 1991. godine, grupa je stekla slavu hitovima kao što su "Wonderwall," "Don't Look Back In Anger" i "Stop Crying Your Heart Out", prenosi Tanjug.

Pozivajući se na neimenovane izvore iz muzičke industrije, tabloid Sandej Tajms je objavio da su braća spremna da nastupe na nizu koncerata sljedeće godine, uključujući nastupe na stadionu Vembli u Londonu i u Hiton Parku u Mančesteru.

U članku se spominje da bi Vembli mogao biti rezervisan za seriju od 10 nastupa što bi, ako se potvrdi, oborilo rekord od osam koncerata koji je ove godine postavila američka pjevačica Tejlor Svift.

