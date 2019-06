Brajan Adams 10. novembra u Beogradu

​Najpoznatiji kanadski roker Brajan Adams poslije 13 godina dolazi u Beograd, gdje će u Štark areni 10. novembra održati koncert, najavili su danas organizatori.

Poznat po sjajnim baladama, odličnoj svirci i neverovatnoj energiji, Adams je uključio Beograd u svoju turneju "Shine A Light", nazvanu po istoimenom novom albumu koji se nedavno pojavio u prodaji.

Slušaoci domaćih radio stanica već su čuli prvi singl - obradu čuvene pesme "Whiskey In The Jar" koja je pobrala odlične kritike. Ipak, većina fanova nestrpljivo očekuje hitove koji su proslavili Adamsa - "Summer Of 69", "Everything I Do, I Do It For You", "Please Forgive Me", "Run To You" i "Have You Ever Really Loved A Woman".

Adams je svojevremeno izjavio da je, na početku karijere, svirao svugdje gdje je mogao da stavi pojačalo.

Tako je, za godinu dana, imao preko 300 nastupa što mu je pomoglo da se profiliše kao koncertni umjetnik.

Ulaznice za Adamsov koncert u Areni su u prodaji od danas na blagajni Štark arene i svim prodajnim mjestima Ticket Visiona.