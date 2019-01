Brajan Adams najavio novi album

Jedan od najpopularnijih kantautora svih vremena, Brajan Adams, potvrdio je izlazak novog studijskog izdanja. Naslova ‘Shine A Light‘, album nam stiže 1. marta, a u februaru započinje i istoimena turneja na području Kanade, Novog Zelanda, Australije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Album će sadržavati 12 novih pjesama prožetih elementima rok, pop i R&B muzike, a obožavaoci će saznati i kako to zvuči kad Adams udruži snage s američkom zvijezdom Dženifer Lopez.

“Bilo je prekrasno sarađivati s njom, naši glasovi se savršeno nadopunjuju”, istaknuo je muzičar, koji je Lopez ugostio na budućem klasiku "That's How Strong Our Love Is".

Uz najavu albuma, svestrani je Bryan najavio i turneju.

Najnovije studijsko izdanje muzičar je najavio istoimenim singlom „Shine A Light“. Radi se o pjesmi koja je prvoklasni moderni pop-rok hit, a s Kanađaninom je na njoj sarađivao popularni Ed Širan.

“Ed i ja nedavno smo se upoznali u Dablinu na jednom od njegovih koncerata i ostali u kontaktu. Jednog dana poslao sam mu ideju za refren i pitao ga želi li iz nje razviti čitavu pjesmu. Par dana kasnije poslao mi je nekoliko verzija koje je smislio, ne možete ni zamisliti kako je to dobro zvučalo”, komentarisao je Adams saradnju s britanskim muzičarom.

Brajan Adams rođen je 1959. godine u kanadskom gradu Kingstonu. Muzikom se počeo baviti sa samo 15 godina, a svjetsku slavu je stekao 1983. godine svojim trećim studijskim albumom "Cuts Like a Knife", na kojem su se našli hitovi "Run to You" i "Summer of ‘69".

Poznat je i po pjesmama "Heaven" i "Have You Ever Really Loved a Woman?", koje su dospjele na prvo mjesto Billboardove Hot 100 ljestvice.

Dobitnik je prestižne nagrade Grammy, a do danas je prodao više od 75 miliona albuma, što ga čini jednim od najuspješnijih muzičara današnjice.