Brajan Mej o posljednjim danima Fredija Merkjurija

​Brajan Mej iz Queena pričao je o posljednjim danima Fredija Merkjurija i razmišljao o tome kako ga nikada nije vidio da plače.

"Uvijek smo govorili da ako neko od nas ode, to je to. Tako da smo i Rodžer i ja izašli na neki način tugujući do maksimuma i rekli da je gotovo, čak i ne želimo da pričamo o tome dosta dugo", rekao je gitarista.

Zatim je nastavio da govori o Merkuriju i kakav je bio tokom njegovih posljednjih dana.

"Napravili smo posljednji album, album 'Made In Heaven' sa pjesmama koje nam je Fredi ostavio da sviramo i postao je pravi ljubavni rad jer je ostavio neke divne komade", naveo je Mej.

Nastavio je:

"Bio je veoma nedramatičan u vezi sa tim. Nikada ga nisam vidio da plače ili da se samosažaljeva. On to nikada nije radio, on je bio kao 'dozvoli' samo da to uradimo, hajde da nastavimo da radimo stvari. Fredi je uvijek bio inspirativan. Da je sada ovdje, radili bismo ono što uvijek radimo, siguran sam", naveo je Brajan.

Mej je takođe pričao o ulozi Adama Lamberta u bendu.

"Pjesme nisu fosili, one su žive i evoluiraju sa Adamom, što je sjajno. Ponekad me oduševi", reka je Mej, piše "NME", a prenosi "Telegraf".

