Brajan Mej otkrio koji je najbolji gitarski solo svih vremena

Brajan Mej odabrao je, po njegovom mišljenju, najveći gitarski solo svih vremena i - to nije jedan od njegovih. Legenda grupe Queen kaže da je ova zapaljiva klasična pesma nastrastvenja numera koju je čuo u životu.

U novom intervjuu ovog mjeseca, od legende Queena zatraženo je da otkrije svog favorita iz od svojih solo dionica, a on je, osim toga, otkrio i koja dva i kusur minuta sviranja gitare smatra najboljimi najvažnijim u istoriji popularne muzike.

Većina ljudi vjerovatno bi odabrala solo iz "Bohemian Rhapsody" kao svoj omiljeni kad je riječ o grupi Queen, ali gledajući sopstveni rad, Brajan je odabrao nešto drugo, prenosi b92.

"Solo iz 'Killer Queen' bio je prvi u kome sam stvarno uspio da prenesem harmonije koje se kreću, ne prate se samo paralelno - sve zvuči kao jedan mali jazz sastav", rekao je on i dodao: "To je solo po kojem želim da me ljudi pamte".

A onda je progovorio i o svom omiljenom solu svih vremena. Brajan je za Guitar World rekao:

"To je Klapton, 'Key To Love', s albuma 'John Mayall's Blues Breakers'. To je najtopliji visokostrastveni solo koji sam ikad čuo u životu - i do danas je to ostao. Jednostavno ga volim. Razbije me i nikada neću preboljeti što ga nisam ja odsvirao. Ali, to je jedna od mojih velikih inspiracija".

Zamoljen da opiše šta ga to toliko pogađa u toj solo dionici, Brajan je rekao:

"Zapaljivo je dobra riječ, da. Izgorio je u tom solu! Čitava pjesma vrti se oko tog sola. Svaki put kad slušam taj album, samo čekam … 'John Mayall' je sjajan, ali čekate onaj trenutak kad Erik pukne i iznenada se zakuca u one gornje note. Nevjerovatno je. Apsolutno krene jeza niz kičmu", prenosi Headliner.