Branko Maćić Mačak: Kvalitetna muzika nije interesantna radio i TV stanicama

Branko Maćić Mačak osnivač je, vođa i gitarista beogradskog Gypsy Jazz sastava "Hot Club Of Belgrade", koji će u nedjelju, 18. jula, sa početkom u 21 čas, održati koncert na ljetnoj sceni Gradskog pozorišta "Jazavac".

Bend je prvi počeo da svira romski džez na prostoru bivše Jugoslavije. Osnovan je 2006. godine pod imenom "Happy Guitar Trio", da bi koju godinu kasnije uvođenjem novih instrumenata dobio i današnji naziv. Više o bendu i žanru koji svira uoči koncerta Maćić je govorio za "Nezavisne".

NN: Sastav "Hot Club Of Belgrade" postoji petnaest godina. Šta je ono što biste izdvojili kao vaš najveći uspjeh?

MAĆIĆ: To što bend postoji 15 godina nam je omogućilo interesovanje publike i onih koji se bave organizovanjem raznih muzičkih nastupa, što je dokaz da smo na pravom putu.

NN: Vaš bend nastao je kao svojevrsni omaž gitaristi Džangu Renartu i violinisti Stefanu Grapeliju, tvorcima romskog džeza (Gypsy Jazz). Koliko je danas ovaj žanr popularan u evropskim i svjetskim okvirima?

MAĆIĆ: Gypsy jazz ili Manush je doživeo ekspanziju u poslednjih dvadesetak godina. Pa i sam dokaz da su se na prostoru bivše Jugoslavije pojavili bendovi koji sviraju taj muzički stil to govori. Taj talas su pokrenuli zaljubljenici u tu muziku širom sveta, a najviše iz Francuske, gde je i nastao taj stil.

NN: Koliko u široj javnosti, danas i ovdje, jedan džez bend može doći do izražaja pored hiperprodukcije u popularnoj muzici?

MAĆIĆ: Kad se ovlada sviranjem i dušom Gypsy Jazz muzike, ona postaje pitka, energična, puna emocija, što lako privuče slušaoce. Zastupljeni su samo akustični instrumenti koji mogu to sve preneti. Naravno, bitan je i repertoar, a mi smo od početka ubacili obrade pesama sa naših prostora, što je još više zainteresovalo slušaoce.

NN: Obradili ste mnogo tradicionalnih i popularnih pjesama sa ovih prostora, od "Tamo daleko" iz vremena Krfa, preko šlagera "Devojko, mala" do Tozovčevog "Jeremije". Dakle, i te kako njegujete ovdašnje muzičko blago. Koliko smo kao društvo tog blaga svjesni, ako uzmemo u obzir kakva se muzika emituje na TV i radio stanicama?

MAĆIĆ: Da, to je dokaz da smo tim pesmama dali novu širinu i prijatno iznenadili slušaoce. Mnogo puta se dogodilo da na našim nastupima publika peva te pesme sa nama, što je svojevrstan doživljaj. Nažalost, to što sviramo nije zastupljeno na radio i TV kanalima koje je preplavilo mnoštvo kiča i neukusa, iako smo objavili tri-četiri CD-a. I nismo jedini koji imamo tu sudbinu, kvalitetna muzika nije interesantna urednicima, razlog svi znamo.

NN: Kakva je festivalska klima u Srbiji i okruženju što se tiče džez muzike, da li imamo dovoljno manifestacija ovakve vrste?

MAĆIĆ: Pa festivalska i koncertna klima nije dovoljno zastupljena, više se svira po klubovima i nekim raznim zgodama, kao što su promocije. Nažalost, zbog egzistencije smo prinuđeni da to radimo, a samim tim je teško doći u poziciju da organizujemo koncerte.

NN: Svirali ste solo u Bajaginoj pjesmi "Dobro jutro, džezeri" u kojoj se ovaj pita "Da l' će da vas umori ovaj bi-bap jutarnji". Pjesma je, koliko sam upoznat, posvećana vašoj generaciji džezera, koja se još, kako stvari stoje, nije umorila?

MAĆIĆ: Da, tačno je da je Bajaga tu pesmu nama posvetio, jer smo svirali džez, a u studiju snimali sve i svašta kako bismo zaradili za život. U to vreme je bio samo džez klub u Domu omladine, gde se sviralo samo iz zadovoljsta, jer od džeza se nije moglo živeti. Ispalo je da je to što sam na toj pesmi odsvirao moj najpoznatiji solo (smijeh). Bila su to lepa vremena, a početkom devedesetih je u Beogradu bilo petnaestak džez klubova.

NN: Uporedo sa bendom "Hot Club Of Belgrade" svirate i u bendu "Etika". Da li je za jednog muzičara danas neophodno da radi na više frontova i šta je sljedeće što publika od vas može da očekuje što se tiče objava autorskih kompozicija?

MAĆIĆ: "Etika" je nastavak benda "Hot Club of Belgrade" i ima za cilj da Gypsy Jazz približi još više široj publici. Sve te kompozicije sa albuma se mogu svirati kao Gypsy Jazz i taj deo priče sa "Etikom" će imati samo koncertnu delatnost. Upravo razmišljam o tom koncertu gde bi bili H.C.O.B i "Etika" sa nekim gostima.