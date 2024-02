Breskvica vodeća na YouTubeu (VIDEO)

BEOGRAD - Pjevačica Breskvica sa pjesmom "Orlovo gnezdo" sa 1,7 miliona pregleda trenutno ubjedljivo vodi među takmičarima na zvaničnom YouTubeu"Pesme za Evroviziju 2024".

Nedjelju dana od postavljanja pjesama na YouTube "RTS Pesma Evrovizije", na drugom mjestu sa 551.000 pregleda se nalazi "Novo, bolje" pjevačice Konstrakte, koja je uspješno predstavljala Srbiju na "Pesmi Evrovizije 2022. godine sa "In Corpore Sano".

Od 28 izvođača koji će nastupati u dva polufinala 27. i 29. februara "Pesme za Evroviziju", slijede pjevačice Teja (Teya) Dora sa pjesmom "Ramondom" i 502 hiljade pregleda, kao i Lena Kovačević sa "Zovi me Lena" i 307 hiljada pregleda.

Ako je suditi po današnjim brojevima izgled za plasman među 16 učesnika finala "Pesme za Evroviziju" 2. marta, najviše imaja Zorja sa pjesmom "Lik u ogledalu" i 280.000 pregleda i Zejna sa "Najbolja" i 269.000.

Tu su i Filari (Filarr) sa pesmom "Ko je ta žena" koja ima 257.000, Nemanja Radošević i "Jutra bez tebe" imaju 242.000, a Džordži i "Luna park" 202.000 pregleda.

Od izvođača koji su prešli 100.000 pregleda na YouTubeu su Marko Mandić sa pjesmom "Dno", Bojana x David i "No no no" i Filip Baloš sa "Duga je noć", dok je Janks (Yanx) sa "Kolom" stigla do 99.000 pregleda.

Kako je najavljeno, predstavnik Srbije nastupiće 7. maja u prvom polufinalu "Pesme Evrovizije" u Malmeu, gdje je drugo polufinale na programu 9. maja, a finale 11. maja.

