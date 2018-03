Britanska muzička legenda 7. septembra u beogradskoj Areni

Britanska muzička legenda Brajan Feri nastupiće 7. septembra u Štark Areni u okviru njegove britanske i evropske turneje, sa svojim nevjerovatnim "live" nastupom.

Brajan Feri je jedan od najinovativnijih i najuticajnijih pjevača i liričara u istoiji pop muzike, sa originalnom vokalnom briljantnošću i elegancijom koja oduzima dah, najavili su organizatori.

Od prvih snimaka sa grupom Roxy Music početkom 1970, Brajan Feri se istakao kao jedinstvena muzička pojava, a u svojoj dugoj karijeri, izdao je 15 albuma od kojih su mnogi dosegli platinaste tiraže.

Šarmer za sve generacije, Feri, će 7. septembra u Štark Areni izvesti klasične hitove iz njegovog solo repertoara i diskografije grupe “Roxy Music”, među kojima su "Let's Stick Together”, "Slave to Love”, "Don't Stop The Dance”, “Kiš and Tell”, "Love Is The Drug”, "These Foolish Things”, "Price of Love”, "I Put a Spell on You” i mnoge druge.

Brajan Feri je svojim izgledom, stilskom originalnošću, sofisticiranim tekstovima i muzikom baziranom na nostalgičnim odnosom prema staroj rokenrol eri iz 50-ih inspirisao niz bendova novog talasa i novog romantizma, medju kojima su Duran Duran, Depeše Mode, Spandau Ballet, The Human League i drugi.

Ulaznice za koncert Brajana Ferija će biti u prodaji od 16. marta na blagajnama Štark Arene i Bilet Centra, na svim prodajnim mestima CS Eventima.

(b92)