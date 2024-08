"Brkovi" večeras na banjalučkoj tvrđavi Kastel obilježavaju 20 godina karijere (VIDEO)

Jedan od najpopularnijih bendova u regiji, PunkFolkWellnes atrakcija "Brkovi" večeras će na banjalučkoj tvđavi Kastel obilježiti 20 godina postojanja benda i aktivnog rada na sceni. Početak koncerta najavljen je za 21:00, a vrata ljetne scene na Kastelu otvaraju se u 19:30.

"Brkovi" postoje od 2004. godine. Sa dolaskom novog pjevača Shamse69 (Vedran Pehar) 2007. godine bend kreće od nule. Shamso69 je ujedno i autor velike većine njihovih pjesama. Kroz svoj rad, ekipa iz benda stvara jedan potpuno novi stil koji nazivaju “PunkFolkWellness”. Upravo je to naslov prvog albuma, čijim izlaskom 2009. godine kreće početak uspjeha benda. Niko do tada narodnu muziku nije svirao na takav način, miješajući je prvenstveno s punkom i rockom, a povremeno i s metalom i reggae-om. Pojavom društvenih mreža poput Facebooka i Youtubea, bend u kratkom periodu uspijeva doći do velike baze fanova.

Drugi album “Društvo brkatih mladića” nastavlja ubrzano podizati interes za bend širom regije, gdje stiču veliku popularnost. Iza njih je danas 8 studijskih albuma i gomila koncerata odsviranih u regiji, Evropi i svijetu.

Dvadeset godina nepredvidivog i divljeg muzičkog pravca Shamso69, Tomac, Šarac, Talentino i Torbica sviraće pred svojim najvjernijim fanovima večeras u Banjaluci.

Ulazanice za ovaj događaj u prodaji su i danas po cijeni od 25 KM, online putem prodajnog sistema www.gigstix.ba , na njihovim prodajnim mjestima, kao i na Trgu Krajine u Banjaluci. Od 19:30 ulaznice će biti moguće kupiti na ulazu u tvrđavu Kastel.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.