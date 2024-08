Brus Springstin objavio "She Don’t Love Me Now" s kompilacije posvećene Džesiju Malinu

​Prošle je godine njujorški kantautor i pank veteran Džesi Malin doživio moždani udar zbog kojeg je ostao djelimično paralizovan. Sada se Malin oporavlja i planira prvi nastup nakon moždanog udara. U međuvremenu, mnogi Malinovi prijatelji i obožavatelji snimili su obrade za nadolazeću tribute kompilaciju "Silver Patron Saints: The Songs Of Jesse Malin", kojom se prikuplja novac za Malinov umjetnički fond Sweet Relief.

Prethodno su predstavljene pjesme Bleachersa i Bili Džo Armstronga iz Green Daya, a na albumu će se naći i druga velika imena kao što su Spoon, The Hold Steady, Dinosaur Jr., Lucinda Williams, Elvis Costello i Rancid.

Brus Springstin je dugogodišnji prijatelj Džesija Malina.

Kad je Malin 2007. napisao pjesmu "Broken Radio" za svoju pokojnu majku, Springstin ju je snimio je s njim.

Sada je Brus snimio verziju pjesme "She Don’t Love Me Now" s Malinovog albuma iz 2015., "New York Before The War".

Springstina u izvedbi prati Malinov bend, kao i član E Street Banda Džejk Klemons, Klarenseov sin, na saksofonu, navodi "Ravno do dna".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.