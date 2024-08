Brus Springstin otkrio da li se povlači (VIDEO)

Povodom priča da se povlači, Brus Springstin se oglasio i rekao da od penzionisanja nema ništa.

Tokom nastupa u Citizens Bank Parku u Filadelfiji u petak (23. avgusta), poznati muzičar je rekao publici da "ne ide nigdje" i da ne planira oproštajnu turneju.

"Postojimo već 50 je*enih godina i ne odustajemo! Ne radim u*ranu oproštajnu turneju! Isuse Hriste! Nema oproštajne turneje za E Street Band! Zbogom čemu? Hiljadu ljudi vrište tvoje ime? Gubi se napolje. Ne idem nigdje!", naveo je Springstin, prenosi Telegraf.

Bruce Springsteen: "We ain't doing no farewell tour bullshit! Farewell to what? A thousand people screaming your name? Get the hell out. I ain't goin anywhere!"pic.twitter.com/eQGKM3aGVT