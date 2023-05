Brus Springstin pao na bini (VIDEO)

Slavni muzičar Brus Springstin doživio je prilično zastrašujući pad tokom nastupa u Amsterdamu.

Legendarni 73-godišnji pjevač spotakao se tokom jedne od izvedbi dok je pokušavao da se popne stepenicama na binu u Johan Cruyff Areni. S gitarom oko vrata, Brus je promašio stepenicu i nespretno pao, a publika je ostala u šoku.

Muzička zvijezda ležala je na leđima kratko vrijeme prije nego što su mu u pomoć priskočili ostali članovi benda.

Trudio se da pomeri gitaru s vrata i ustane, što je na kraju i uspeo uz pomoć nekolicine njih koji su mu bili najbliže. Srećom, ustao je s osmehom na licu i dočekan je velikim aplauzom mase. Navodi se da nije povrijeđen tokom pada.

Bruce Springsteen took a nasty fall during a concert in Amsterdam on Saturday but was able to finish the rest of the concert. pic.twitter.com/bFXxwzGl9M