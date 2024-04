Brushy One String na zatvaranju Nišvila

​YouTube senzacija i favorit "Womad" festivala, Brushy One String, čija je pjesma "Chicken in the Corn" dostigla više od 64 miliona pregleda, nastupiće sa svojim triom završne večeri ovogodišnjeg Nišville jazz festivala, u nedjelju, 18. avgusta 2024. na Platou niške Tvrđave.

Endrju Čin, poznatiji pod umjetničkim imenom Brushi One String rođen je na Jamajci i specifičan je po tome što nastupa sa akustičnom gitarom koja ima samo jednu žicu, koristeći tijelo gitare kao udaraljke. Prema njegovim riječima, ideja da svira gitaru sa jednom žicom "došla mu je u snu". Inače, Endrju je sin poznatog jamajčanskog rege pjevača Fredija Mekeja. Dugi niz godina je nastupao kao ulični svirač i stekao dragocjeno iskustvo kao opštenarodni zabavljač, a tokom vremena ovaj pjevač i basista je bez strateškog planiranja karijere postao apsolutna urbana muzička ikona.

Njegova muzika korišćena je i kao soundtrack u nagrađivanim dokumentarnim filmovima "Rise Up" i "The King of One String", prenosi "Blic".

Brushy One String već ima armiju vjernih slušalaca koje je uhvatio neodoljiv šarm njegove ličnosti i pjesama. Bez obzira da li nastupa akustično na pijaci i trgovima na Jamajci ili zabavlja publiku na "New Orleans Jazz & Heritage" festivalu, na legendarnom rege festivalu "Summerjam" u Kelnu ili na "Global Festu" u Njujorku pred brojnom publikom, Brushy One String očarava svojim jedinstvenim šarmom i ogoljenim, lakim, ali grandioznim stilom, hipnotičko-poletnim ritmovima na njegovoj jednožičanoj akustičnoj gitari, kombinujuću više stilova ko što su bluz, rege, sol, hip hop i sket-singer tehniku u jedinstveni muzički izraz.

"Brushy One String je kao dijete bio siroče i nepismen, ali je imao gitaru. On je svirao tako snažno, da su pet od njegovih šest žica pukle i otpale, ali je nastavio da svira i postiže više sa jednom nego što većina ljudi može sa šest žica" - "BBC".

"Ovaj čovjek je napravio od sebe vokalnu menažeriju: soul belter, reper, pjevač, rege pjevač, dub toster i kokodajući karakterni glumac. To je unijelo znatnu raznolikost u strukturu pjesama koje je napravio, skeletno, sa bas linijama na gitari sa samo jednom žicom!" - "New York Times".

