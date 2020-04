"Buč Kesidi": Uz malo strpljenja, na Tjentištu će biti magično

Sastav "Buč Kesidi" iz Pančeva nastupiće na ovogodišnjem izdanju "Nektar OK festa", koje bi trebalo da bude održano na Tjentištu od 17. do 19. jula. Muzičari koji sebe opisuju kao ljevoruki disko-rokenrol-elektro boj bend duo najavljuje da će za publiku na "Nektar OK festu" izvesti pjesme sa svog novog albuma, ali i nekoliko starijih pjesama koje će publika na Tjentištu imati priliku da čuje prvi put.

"Predstavićemo pesme sa novog albuma, kao i nekoliko starih hitova, pod otvorenim nebom, u divnoj atmosferi i najboljoj formi do sada", poručili su iz benda.

Iz grupe ističu da su i ranijih godina pratili dešavanja na "Nektar OK festu" te da im je veliko zadovoljstvo nastupiti pred publikom u jedinstvenom ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska.

"Pratimo 'Nektar OK fest' poslednjih nekoliko godina i gledamo na njega kao na jedan od zanimljivijih festivala u regionu s obzirom na to da je više orijentisan prema živim nastupima nego prema elektronskoj muzici. Drago nam je što smo dobili poziv", istakli su iz benda.

"Buč Kesidi" je munjevitom brzinom stekao popularnost cijelog regiona, a mnogi muzički kritičari su ih već opisali kao jedan od najboljih mladih sastava. Iz benda ističu da nisu očekivali da će popularnost steći munjevitom brzinom, ali da su se svakako nadali.

"Nadali smo se. Počelo je verovatno kao što počinje i svaki bend, ortacima koji se podele po instrumentima, sviraju nešto, zezaju se i krenu da pišu svoje pesme. Tada nismo znali kuda tačno sve ide, ali našli smo izvrsnog producenta, dobar studio, i tako korak po korak smo došli dovde", rekli su članovi benda.

Kroz nastupe i studijska izdanja bend je dobio i zanimljiv naziv "Kaubojci pod disko-kuglom", koji je nastao sasvim slučajno.

"Taj naziv nam je nadenuo Aleksa Ćelap u članku za portal 'KulturKokoška' pre godinu-dve, nismo ga mi smislili. Kapiram da 'kaubojci' deo potiče od imena, a disko-kugla nam je obavezan rekvizit na snimanju spotova, sada već i na koncertima, tako da nas je teško videti a da nismo ispod nje", istakli su iz benda.

Što se tiče autorskog rada ovog sastava, tematika njihovih pjesama je usmjerena ka mlađoj publici, tako da tekstovi obiluju temama izlazaka, muvanja, disko-klubova, te mnogi smatraju da upravo ove teme kroz kvalitetnu muziku doprinose tome da se publika lako pronalazi u njihovim pjesmama.

"Moguće da je tako. Smatramo da će se publika uvek naći u pesmi koja je dobro i iskreno napisana, dakle da to nije zbog teme nego zbog pristupa pesmama. Može se napisati glupa pesma na istu temu i niko je neće slušati. Doduše, moguće je da je tema svojom aktuelnošću pomogla da se proces ubrza", poručili su iz grupe "Buč Kesidi".

Njihov album "Euforija" naišao je na odlične reakcije publike, a izdanje su najavili singlovi "Nema ljubavi u klubu", "Đuskanje ne pomaže" i "Tiho". Upravo objavom ovih pjesama muzički novinar Miloš Cvetković je njihov rad opisao riječima: "Domaći rokenrol zvuči nakon čitave večnosti ponovo seksi".

"Vrlo je laskava ova izjava i hvala mu na tome. Znači nam to jer je i nas same ubila u pojam ta aseksualnost domaćeg rokenrola i drago nam je da pravimo pomake u seksi smeru", rekli su iz benda i poručili publici da se strpi još malo, te da će se vidjeti uskoro i da će sve biti magično.