"Buč Kesidi" za "Nezavisne": Za Banjaluku pripremamo dobar nastup i seksi odela

Pančevački muzički sastav "Buč Kesidi", koji čine Luka Racić i Zoran Zarubica, nakon uspješnog prošlogodišnjeg nastupa na "Freshwaveu" i ove godine predstaviće se banjalučkoj publici tokom prve večeri festivala, koji se od 10. do 12. avgusta održava na tvrđavi Kastel.

Dvojac, koji sebe naziva ljevorukim disko rokenrol elektro boj bend duom, do sada je izdao dva studijska albuma - "Posesivno-ospulsivni hospul" i "Euforija", dok treći, još neobjavljeni album, najavljuju sa tri singla koja su već predstavili publici. Njihova muzika čini fuziju više žanrova, ali najčešće im se prišiva epitet "indi" benda. Više o svom radu, nastupu u Banjaluci i planovima za budućnost članovi sastava "Buč Kesidi" govorili su pisanom intervjuu za "Nezavisne".

NN: Nakon godinu dana vraćate se u Banjaluku na "Freshwave" festival. Kakvo iskustvo nosite sa prošlogodišnjeg te šta pripremate za povratnički nastup?

BUČ KESIDI: Super nam je bilo prošle godine i jedva čekamo da se vratimo. Drago nam je da Banjaluka ima jedan ovakav festival. Pripremamo naš standardno dobar nastup, seksi odela, očekujemo horsko pevanje i divnu atmosferu. Promovišemo tri nova singla koja smo objavili, koji će biti na repertoaru uz poznate stare hitove.

NN: Tu su tri nove pjesme "Curimo po asfaltu", "Skupi snagu" i "Trebaš mi", za koje su snimljeni i spotovi čiju režiju potpisuju Vedrana Vukojević i Judita Gamulin, što je rezultiralo prilično "filmičnim" spotovima. Kako je tekla saradnja i koliko ste uticaja vi imali?

BUČ KESIDI: Saradnja i snimanja su tekli super. Srećni smo i ponosni što možemo da okupimo ovakvu ekipu ljudi koji nam uvek pomognu da dobijemo dobre spotove. Sa Vedranom smo već sarađivali, sa Juditom je prva saradnja, ali to su žene na koje treba obratiti pažnju i sigurno ćemo ponovo sa njima da sarađujemo. Naš uticaj je tu negde prisutan, imamo i mi svoje ideje koje želimo da realizujemo, ali ekipa je ta koja na kraju stvara i oblikuje te spotove, i to rade vrhunski. Pored Vedrane i Judite, tu su Luka Trajković kao direktor fotografije na svim pomenutim spotovima, Stefan Rokvić kao montažer i mnogo drugih divnih starih i novih saradnika koji su učestvovali ispred i iza kamere.

NN: "Euforija" je donosila gužvu, mnogo ljudi, klupsku atmosferu, dok se novi album, barem po dosadašnjim singlovima, čini kao dosta privatniji, intimniji. Šta vas je inspirisalo na ovakav zaokret u radu?

BUČ KESIDI: Verovatno mnogo više promišljanja i introspekcije. Dosta smo na putu i na koncertima, što nam daje više vremena da pogledamo u sebe, kako se mi osećamo i o čemu razmišljamo. Možda je zato utisak da smo malo intimniji nego do sada.

NN: U jednom intervjuu pomenuli ste da je većina pjesama s novog albuma nastala na klaviru ili sintisajzeru, prije nego na gitari. Kakvim zvukom je to rezultiralo?

BUČ KESIDI: Zvuk je možda više sintisajzerski, pomalo retro, pomalo futuristički, negde između gitare i sintisajzera, gde se povremeno baš i ne čuje razlika. Volimo da eksperimentišemo i nastavljamo u tom maniru.

NN: Koliko je zahtjevno stvarati muziku sa samo dva člana i kakve izazove nosi nastup uživo?

BUČ KESIDI: Pisanje muzike nam ide odlično u tandemu, dobro se dopunjujemo i nabacujemo jedan drugom ideje, a naš producent Milan Bjelica je uvek tu da pomogne da se izvuče najbolje iz svake pesme. Nastupi su bili izazov u početku, sada mislimo da smo to vrlo uspešno prevazišli i da se osećamo super na sceni. Možda je izazov što su sve oči uprte u nas dvojicu i moramo da držimo pažnju od početka do kraja, ali nam se čini da se dosta dobro nosimo sa time.

NN: Nedavno ste održali koncerte na zagrebačkom stadionu "Šalata" i novosadskom "Spensu". Kolika je moć velike scene u formiranju muzičara i da li ste primijetili promjene u pristupu radu nakon ovih nastupa?

BUČ KESIDI: Mi smo generalno još sa "Euforijom" promenili način rada. Trudimo se da sebi i svojim saradnicima uvek postavimo nove, više standarde. Nekada je to teško, ali znamo šta želimo, kako želimo da nam koncerti izgledaju i zvuče i ne odustajemo od toga. I publika to primećuje, da ništa nije prepušteno slučaju, to je na kraju ono što je najbitnije.

NN: Kakvi su vam planovi za budućnost, kako napreduje rad na trećem albumu, možete li nešto da najavite?

BUČ KESIDI: Trenutno smo najviše zauzeti koncertima i spremanjem za veliki koncert na stadionu "Tašmajdan" u Beogradu, 16. septembra. (Dođite!) Dosta smo na putu, usput se trudimo da stvaramo nove pesme i da vežbamo. Najviše radimo na novoj muzici i sigurno možete očekivati nešto novo u narednom periodu!

"Kafanski rokenrol hit"

NN: "Skupi snagu" je singl opisan kao "kafanski rokenrol hit". Kako je nastala ta sintagma?

BUČ KESIDI: To je nastalo iz šale kad smo hteli da opišemo novi spot, jer u spotu žene prave haos i demoliraju kafanu uz tu pesmu. To nam je negde bilo zezanje pa je ostalo kao "kafanski rokenrol hit", što je ostalo kao najzapamtljiviji opis tog singla.