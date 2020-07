Cijeli "Lexington bend" ima koronu, zarazili se na koncertu

Cijeli "Lexington band" zarazio se korona virusom. Prvo je na kovid-19 bio pozitivan pjevač Bojan Vasković, koji je preležao koronu u prvom talasu epidemije, a potom su se zarazili i ostali članovi - svi u jednom danu!

Gitarista benda, Miloš Vuksanović, vjeruje da je grupa "zakačila" virus na koncertu koji su 17. juna održali u Novom Pazaru, koji je trenutno jedno od najvećih žarišta virusa.

"Bojan je dobio koronu na početku pandemije, pa je verovatno stekao imunitet. Tad je bio u izolaciji i nije se viđao ni sa kim, ali eto, sada je virus stigao i sve nas", ispričao je za list "Informer" gitarista benda.

Gitarista Miloš Vuksanović, basista Dragoljub Stević, bubnjar Dejan Kostić i klavijaturista Darko Jovanović proveli su dvije nedjelje u kućnoj izolaciji, a Miloš priča kako je sve krenulo.

"Odmah posle koncerta dobio sam visoku temperaturu. Po prirodi sam hipohondar, pa sam otišao da se testiram i rezultat je bio pozitivan na kovid. Sreća moja da sam brzo saznao da sam zaražen, tako da sam se odmah izolovao".

I ostali su se odmah, nakon što su Milošu stigli rezultati, testirali.

"Vrlo je moguće da smo se svi zarazili u Novom Pazaru. Iako je koncert bio na otvorenom, posle svirke smo se fotkali sa fanovima. Videli smo se i sa nekim prijateljima... Sve je to bilo dovoljno da se zarazimo. Čovek baš mora da bude oprezan, ako hoće da izbegne virus", rekao je muzičar.

Niko od njih nije imao ozbiljnije simptome.

"Osim bolova u grlu, stomaku i visoke temperature, nismo osećali druge tekobe. Neki od nas su izgubili čulo ukusa i mirisa. Srećom, svi smo brzo otišli u kućnu izolaciju, tako da nismo zarazu širili dalje. Lečili smo se tako što smo uzimali mnogo vitamina C i D, selen i cink. Sve to nam je dosta pomoglo", priča on.

Gitarista je apelovao na ljude da se jave u kovid bolnicu čim osjete prve simptome.

"Poenta je da ljudi na vreme raguju i da, čim dobiju temperaturu, idu na testiranje. Ako to ne urade, virus će im se spustiti na pluća, pa sve postaje komplikovanije. Moj savet svima je da ne skidaju masku. Mi smo narod koji se stalno grli i ljubi i zato je najbolje da budemo stalno zaštićeni", kaže on.