Cipele Elvisa Prislija prodate za 120.000 funti (FOTO)

LONDON - Par plavih cipela od antilopa koje je nosio Elvis Prisli tokom ranog dijela svoje karijere prodate su na aukciji za 120.000 funti.

Kralj rokenrola nosio je ovu obuću na sceni i van nje tokom pedesetih godina prošlog vijeka, uključujući period kada se pojavljivao u televizijskoj emisiji Stiva Alena.

Prisli je dao cipele svom prijatelju nakon što je pozvan u američku vojsku, prenijela je agencija PA medija.

Pjevač ih je nabavio nakon što je otpjevao pjesmu "Plave antilol cipele" Karla Perkinsa na svom prvom albumu.

