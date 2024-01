Članica "Frajli" Nataša Mihajlović razotkrila stranca svog života

BEOGRAD - Kantautorica Nataša Mihajlović, jedna od članica popularnog benda "The Frajle", objavila je svoju prvu solo pjesmu "Stranac", a tom prilikom je u Beogradu okupila kremu poznatih osoba iz svijeta muzike, filma, mode i ljepote.

Prisutni su ostali zatečeni crvenim tepihom koji ih je dočekao, medenjacima u obliku zvijezda, te kompletnim muzičko-scenskim nastupom.

Slavljenica se pojavila u crvenom kožnom kompletu i publici priuštila nezaboravan nastup otpjevavši nekoliko pjesama koje je posvetila - ženama.

Promocija spota za pjesmu "Stranac" započela je zvukom gonga, posluživani su medenjaci, vino i slani zalogaji, a prisutnima su se, osim Nataše kao zvijezde večeri, obratile Jelena i Nevena Buča, Natašine kolegice iz popularnog benda “The Frajle”.

„Postoji taj stranac u mom životu koji je bio na promociji, no nisam želela otkriti njegov identitet. Poruka pesme je da svako od nas ima nekog takvog u prošlosti s kim je nešto delio, bilo to prijateljstvo ili ljubav. Iako možda više ne postoje emocije koje gajite prema toj osobi, treba postojati poštovanje. Uvek sam za to da se ljudi lepo pozdrave i daju neki značaj lepim stvarima koje su proživjeli s tim ljudima. Nemojte biti stranci, nego ljudi“, poručuje Nataša.

Iako je oduvijek bila tajanstvena kada je riječ o dijeljenju privatnih stvari s novinarima, na promociji im nije promakla raskošna košara cvijeća koja je stigla s plišanim medvjedićem.

„Sve što čujete u našim pesmama su stvari iz privatnog života i života ljudi oko nas. Volim reći da ako osetim potrebu nešto napisati ili otpevati, to znači da tamo negde u eteru nekome to treba. Tako se privatni život može lako prepoznati u pesmama, posebno ako ste kantautor poput mene. Sve možete pročitati između redova, jer pjesme sve govore“, zagonetno je poručila Nataša.

Mihajlović je otkrila da je ženama ovom pjesmom, osim ljubavi i prijateljstva, željela poslati i podršku, da je u redu i ako nisu savršene. Da je sasvim u redu biti pomalo zbunjen i nesiguran i da su jedinstvene i neponovljive baš takve kakve jesu.

Na večeri premijere pjesme i spota, Natašu su podržale i članice benda "The Frajle", koje su nekoliko sedmica ranije na svojim službenim društvenim kanalima objavile da s veseljem podržavaju svoju članicu u njenom solo projektu, pokazujući time da su solidarnost i individualnost na prvom mjestu u bendu.

„Njihova podrška mi je jako važna, jer već 15 godina nastupamo, putujemo zajedno i živimo rock and roll život. Sve se može kad se žene slože! Divno je što svaka od nas ima prostora za svoju individualnost pored onoga što radimo zajedno s Frajlama. Imam još puno toga za podeliti s ljudima i predivno je kad imate podršku kolegica. Napravile smo pravi show. Bila je to večer za pamćenje“, zaključuje Nataša.

U jednom trenutku Frajle su podijelile pozornicu, otpjevale nekoliko energičnih pjesama uz glasne ovacije i skandiranje svih prisutnih.

„Krajem februara Frajle očekuje promocija zajedničkog albuma, a time započinje naša velika turneja koju ćemo otvoriti u Beogradu na Dan žena, 8. marta. Nakon toga slijedi pet koncerata u Makedoniji, a potom nas očekuje nastup u Lisinskom pred zagrebačkom publikom, 2. aprila. Tu su i Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Slovenija te nove pesme, ali mi smo spremne. Produkcijski smo se modernizirale i jedva čekamo to podeliti s publikom“, najavila je Nataša.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.