Članovi "Drama" za "Nezavisne": Milanov trag neizbrisiv i nedostižan

Neizbrisiv, inspirativan i nedostižan... Milan i EKV su grupa ljudi koji nisu zaslužili vreme u kojem su živeli i stvarali, riječi su Branka Dimitrijevića, basiste benda "Dram" iz Beograda, koji je nedavno osvojio nagradu "Milan Mladenović" koju dodjeljuje Zadužbina "Milan Mladenović".

Mladim muzičarima ovo priznanje pripalo je za pjesmu "Daj mi sve", a nagrada se sastoji i iz novčanog dijela od 2.000 evra. Njen cilj je da podrži muzičare u odnosu prema umjetnosti kakav je njegovao Mladenović, a koji podrazumijeva stavljanje integriteta umjetničkog djela iznad svakog oportunizma. Pobjednički bend "Dram" sebe opisuje kao superstar indi elektro "too-much-pop" rokenrol bend beogradskih opština, ali i ujedno jedina "indiegas" grupa u regionu.

Iz benda ističu da je priznanje Zadužbine "Milan Mladenović" veoma značajno za ovaj sastav, te da im je binska postavka ista onakva kakvu je imao EKV.

"Zaista smo iznenađeni pobedom, zvuči kao kliše, ali stvarno nismo očekivali. To se jasno vidi na fotografijama neposredno posle proglašenja. Bilo je tu jakih pesama i bendova. Mada, dok su Gile i Remi (žiri) obrazlagali šta ih je navelo da prelome kome ide nagrada, pred samo proglašenje, u nekoliko segmenata smo se pronalazili. Nekako, najbolje stvari uvek dođu onda kada ih ne očekuješ", rekao je Pavle Savić, bubnjar benda "Dram".

Pjevač i gitarista Stefan Aćimović dodaje da je pjesma "Daj mi sve" prije ove nagrade bila nešto drugačija, te da je bend svirao rokerskije.

"Onda se pojavio Ivan Mirković Bambi, naš producent, koji je imao ideju da je ublaži i dodao joj je izvanredan gudački aranžman, koji je aranžirao Sale Sedlar. Na prvo slušanje smo se zaljubili u tu novu 'Daj mi sve'. Inače, ona je najviše ličila na Milanov senzibilitet iz celog našeg opusa i bila je najlogičnije rešenje kada smo razmišljali kojom pesmom da konkurišemo za nagradu. Tu je i stih 'Pogledaj kako voda pada', koji asocira na 'Dečaka iz vode'", istakao je Aćimović.

Napomenuo je da "Daj mi sve" govori o odlasku i vraćanju, tj. "ostati ili otići" enigmi, o nedostajanju jer kada se ode, odlazi se zauvijek i ništa nije isto.

"Baš u vreme snimanja pesme preminuo je Nebojša Zulfikarpašić Keba, poznati gitarista i Bambijev veliki drug, tako da smo osetili rastanak i temu ove pesme na svojoj koži", kazao je on.

Kada je u pitanju sjećanje na rad i stvaralaštvo Milana Mladenovića, po kojem je ova nagrada ustanovljena, basista Dimitrijević ističe da je on ostavio neizbrisiv trag na našoj sceni, kao i da je njihova želja da nagrada bude sve veća kroz godine koje dolaze i da okuplja sve više umjetnika.

Klavijaturista benda Marko Arizanović ističe da je rokenrol muzika žanr koji doživljava promjene, te da nije moguće očekivati da ostane ista kroz vrijeme.

"To bi bilo pogrešno i nezanimljivo. Zašto bismo se trudili da budemo kao velika rok imena kad su ona taj posao uradila bolje nego što bi sada to iko mogao. Pošto ova regionalna rok scena već godinama nije bila aktuelna, prošle godine se dogodio jedan talas koji ju je ponovo pokrenuo. Postoje bendovi, prave jako dobre pesme, mobilišu klince da dolaze na koncerte i lepo se provode. 'Ne možemo starom ideologijom da ložimo nove klince' je velika istina koju je rekao Milan u ulozi Ševe u 'Crnoj Mariji'. To je suština. Nismo ograničeni terminologijom i trebalo bi svi da znaju da mejnstrim ne znači ništa loše", poručio je Arizanović.