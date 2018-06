Članovi "Elementala" za "Nezavisne": Fanovi su nam poklanjali zube, grudnjake i drogu

Poznati sastav "Elemental" nastupiće na platou ispred tvrđave Kastel u nedjelju, 1. jula, na manifestaciji "Banjalučki dani muzike".

U razgovoru za "Nezavisne" članovi benda Remi i Shot govore o najavljenom nastupu u Banjaluci, pripremi novog autorskog materijala, komunikaciji sa publikom, trenutnoj slici regionalne muzičke scene i interesantnim anegdotama koje je ovaj bend doživljavao na turnejama.

Sastav je obećao i predstavljanje novih pjesama pred banjalučkom publikom. Pored toga dodaju da se u grad na Vrbasu uvijek rado vraćaju zbog vjerne publike i fantastične gastronomske ponude.

NN: Najavljujete nastup na ovogodišnjem izdanju festivala "Banjalučki dani muzike". Možete li nam reći šta pripremate za publiku u Banjaluci?

SHOT: Upravo smo u procesu rada na novim materijalima. Sigurno ćemo nešto od toga novog odsvirati i u Banjaluci. Novi singl se sprema, tako da... Uh, pa ne smijem baš previše toga odati.

NN: U Banjaluci ste rado viđeni gosti. Kakva su vaša iskustva sa banjalučkom publikom?

REMI: Jako se volimo sa banjalučkom publikom i mislim da to nije tajna. Od prvih svirki koje smo održali u Banjaluci ljudi su nas uvijek divno primili, bez obzira svirali u malom klubu ili na Trgu. Shot je posebno oduševljen gastronomskom ponudom u Banjaluci i još se danas vode žustre rasprave koji je ćevap bolji - banjalučki ili sarajevski. To je jedna od vječnih rasprava svaki put kad idemo u Banjaluku.

NN: Od početka "Elementala" u vašim tekstovima postoji jedna nota britkosti, koja vam daje svojevrsni epitet politički angažovane grupe. Gdje najčešće pronalazite inspiraciju za svoje pjesme?

SHOT: Pa nije baš teško u ovoj našoj regiji pronaći teme za taj dio angažiranih pjesama. Teže je od svih tema koje nam svakodnevnica servira probrati one koje će završiti u pjesmama. A vjerujte, najradije bismo da za takve teme nemamo inspiracije.

NN: Tokom vremena postali ste odličan koncertni bend. Tražite i dobijate odgovor od publike, prožimate se s njom. Koliko je vama zapravo bitna komunikacija sa publikom?

REMI: To je najbitnije! Pa zbog publike sjedamo u kombi, prelazimo stotine kilometara po cestama i autocestama i dolazimo im predstaviti svoje pjesme. Svirka uživo je najbolji test za bend - tu vidiš koliko te ljudi sluša, koliko im znači muzika koju radiš i koliko su zapravo prisvojili te pjesme. Da, mi smo ih napisali, ali im je publika udahnula život. I zato svaki put kad smo na pozornici, sviramo kao za stadion, u nadi da ćemo svakom od njih dati do znanja koliko su nam bitni.

NN: Da li postoji neka interesantna anegdota sa publikom koja se desila na nekom od nastupa, a koju ćete rado pamtiti?

SHOT: Pa skoro na svakom koncertu nešto se dogodi - svaki koncert ima svoje anegdote! Već smo vjenčali puno parova, ljudi su nam upadali između pjesama da javno zaprose svoje buduće supruge. Dobivali smo svakakve poklone od fanova, uključujući i zub, drogu kojoj ne znamo ni ime, par grudnjaka i papagaj kliješta. I sretali smo svoje fanove na benzinskim pumpama na putu prema ili na povratku s koncerta pa završili pijući kavu s njima u nekim čudnim "bogu iza nogu" lokacijama. Svega je bilo.

NN: Kako gledate na muzičku scenu regiona i da li ima među mladim bendovima i samostalnim izvođačima neko ko vam je privukao pažnju?

REMI: Apsolutno sam oduševljena regionalnom scenom. Toliko je zanimljivih bendova: "High 5", "Kukus klan", Vojko V, "Straight Mickey and the Boys", "Repetitor", "Artan Lili", ABOP, "Mixed Up Mary", "Ti", "Playground Hustle"... Ma ne mogu ni nabrojati sve koji su me oduševili, zbilja je ova naša regija bogata što se muzičkog talenta tiče! Baš me veseli što smo i mi dio te progresivne scene i što smo dio ove generacije koja ne gleda žanrove, nego samo stvara.

NN: Poznati ste po tome da volite muzički da eksperimentišete. Šta publika može očekivati od vas u nekom narednom periodu kada je u pitanju autorski rad?

SHOT: Opet nešto novo! Mi svaku cjelinu, ono nešto što bi se zvalo album, radimo od nule i sami sebe pokušavamo izbiti iz tračnica. Svaki put nešto mijenjamo. Tako je i sada.

NN: Da li ste očekivali da će put benda ići u ovom pravcu te da ćete dobiti brojne nagrade kada ste započinjali karijeru?

REMI: Nije nam bilo ni na kraj pameti! Zbilja nismo kalkulirali, mislim da u životu nisam izrekla sintagmu "moja karijera"! Jednostavno, radimo to što volimo i što nam najbolje ide. Kad smo započinjali rad s "Elementalom" nismo se nadali ničemu, a, evo, sad 20 godina poslije imam osjećaj da smo i dalje dovoljno svježi da donesemo nešto novo.

NN: Na šta ste najviše ponosni u svojoj muzičkoj karijeri?

SHOT: Na to što se nismo posvadili i što smo u prvom redu super ekipa međusobno! U prvom redu ponosni smo na nas međusobno. Bez te kohezije ničega ne bi bilo. A ponosni smo i na neke albume, neke koncerte, neke nagrade naravno.

NN: Kakva je vaša poruka za banjalučku publiku koja će doći na vaš nastup?

REMI: Znamo da nas želite čuti - predstavit ćemo vam i novu pjesmu i jedva čekamo da je doživite uživo i nadamo se da će vam se svidjeti! Do skora!

"Banjalučki dani muzike"

"Banjalučki dani muzike" će se umjesto od 29. juna održati od 30. juna do 3. jula. Osim benda "Elemental", na "Banjalučkim danima muzike" nastupiće i sastavi "Divlje jagode", "Nemoguće vruće", "Bijelo dugme Real Tribute", "Regina", "Tibor & Baš Čelik", "Racija", "Marčelo i Napeti kvintet", "Riblja čorba", "Ničim izazvan", "YU grupa" i "Partibrejkers".

Nakon revijalnog dijela festivala "Banjalučki dani muzike", u utorak će se održati i takmičenje demo bendova "Banjalučka gitarijada". Kao i svih godina do sada, organizator festivala je agencija "Queen estrada".