Članovi benda "Van Gogh": Nismo sebi dozvolili da povijemo kičmu

Članovi benda "Van Gogh" Zvonimir Đukić Đule i Srboljub Radivojević Srba gostovali su u Banskom dvoru u Banjaluci, gdje su promovisali album i knjigu benda "More bez obala".

Đule kaže da je "More bez obala" simbol "Života bez ograda" i da je to deseti studijski album poznatog sastava iz Srbije.

"Ovaj album je naš iskorak u nepoznato, i to su note i stihovi vođeni pre svega impulsom i željom da promenimo sebe kroz muziku i muziku u sebi. Isto se odnosi i na stihove i fotografije koji se nalaze u knjizi 'More bez obala' u izdanju 'Lagune'", rekao je Đule.

Brojni komentari su do sada otkrili da novo izdanje poznate grupe podsjeća na radove iz devedesetih godina, a kako Đule dodaje, ovo je svojevrsni povratak na izvorno.

"Vratili smo se na izvor vođeni nekim zovom i saznanjem da nismo nikada imali privilegiju da se ponavljamo i nismo dozvolili sebi da ponavljamo neke pesme koje smo napravili dosad i koje su postigle uspeh, a mi da se povedemo njima i da kažemo da imamo pravo na to da to koristimo", istakao je Đule.

Muzičar je dodao da novo izdanje ima kalorijsku koncertnu vrijednost kao nijedan album do sada i da bi volio da je ovo prvi album koji je "Van Gogh" snimio u svojoj karijeri.

"Voleli bismo da smo bend koji počinje. Ovo je novi krug i novi početak za nas, i pre svega jedno novo putešestvije", zaključio je Đule.

Bend "Van Gogh" ostaje i opstaje na regionalnoj sceni već 34 godine bez stvaranja kompromisa i želje da zvukom ili izražajem podilazi ukusima, zbog čega armija obožavalaca voli ovaj sastav koji je ostao dosljedan sebi.

"Svedoci smo da su se mnogi predali i odustali. Mi sebi nismo dozvolili da povijemo kičmu, mi smo taj rod šezdesetih i nekako vođeni energijom i emocijom nismo se oslonili na racio, jer ako se oslonite na racio onda ćete početi da kalkulišete slobodom izraza. Tim našim pismom i pečatom kojeg 'Van Gogh' nosi 34 godine se nismo nikada poigravali, bili smo i ostali svoji, a publika se menjala kroz generacije. Drago mi je da danas u prvim redovima imamo mladu publiku, a da ona starija nije odustala od naše poruke koju delimo po gradovima", zaključio je Đule.

S njim se slaže i bubnjar Srba, koji dodaje da se sastav oduvijek trudio da ono što ima etiketu "Van Gogha" bude kvalitetno.

"Tako ovaj zadnji album nije neki stari zvuk, već novi zvuk koji do sada nije predstavljen. Uvek smo se trudili i davali sve od sebe, a publika će reći da li smo to i uspeli. Mislim da je uspeh da bend koji ima 34 godine karijere izda ovoliko albuma, a da to ne podseća na ranija izdanja", naglasio je Srba.

Članovi benda "Van Gogh" su istakli da se novi album u formi CD-a pojavio na Svjetski dan radija, a da knjiga koja je došla uz album sadrži i čulne sadržaje, jer tu su, osim pjesama, i fotografije koje je Đule napravio na putovanjima i proputovanjima.

"Poezija koju sam pisao od kombija do aviona, i od aviona do hotela pa do kuće, a tu se nalazi i CD kao poklon i DVD sa rođendanskog koncerta. Ovo nije nagoveštaj da ću se baviti književnošću, daleko od toga, ovo je jedna trilogija koja se dogodila između CD-a, knjige i, evo, vinila, koje sa zadovoljstvom predstavlja 'More bez obala'", rekao je Đule.