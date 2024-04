Cold Snap u subotu nastupa u Banjaluci

U subotu, 13. aprila, u K.S.E.T. pabu u Banja Luci, održaće se koncert bendova Cold Snap, Graysoul, Aberdar i Klapan. Početak koncerta je zakazan za 20.00 časova, a cijene ulaznice je 10 KM.

U goste u najveći grad Republike Srpske dolazi jedan od najpoznatijih metal bendova iz Hrvatske, Cold Snap. Frontmen ovog benda je poznati hrvatski glumac Jan Kerekeš koji je ovom prilikom dao kratku izjavu povodom dolaska u Banja Luku prvi put nakon 10 godina.

"Jako se radujemo povratku u Banja Luku! Prošlo je 10 godina od našeg posljednjeg nastupa, kada smo svirali u KSB. Ovo nam je ujedno i prva svirka uživo ove godine tako da se još više radujemo i jedva čekamo razdrmati KSET pab! See you in the pit!"

Uz Cold Snap kao glavni bend večeri, nastupiće još tri benda.

Graysoul - vokal ovog benda je Dario Berg, poznatiji publici u BL kao vokal Logic System Disordera.

Potom su tu i Aberdar predvođeni Bojanom Bujićem Buyom.

Kao predstavnici mladih banjalučkih snaga tvrđeg zvuka nastupiće bend Klapan.

