Coldplay objavio spot inspirisan "Životinjskom farmom"

Bend Coldplay je objavio intrigantan video spot za pjesmu "Trouble In Town". Inspirisana "Životinjskom farmom" Džordža Orvela, redateljka Ofi Mekardl radnju je smjestila u distopijski svijet naseljen životinjama, uključujući svinje političare i prepredene lisice koje "operišu" ulicama.

Sav prihod od emitovanja pjesme i videospota podijeliće se između dvije organizacije: Innocence Project, koja djeluje na poništavanju pogrešnih osuda u SAD, i ACFS, dobrotvorne organizacije za pomoć djeci u Južnoj Africi, od kojih su neka učestvovala u snimanju vokala za originalnu pjesmu.

Pjesma "Trouble In Town" objavljena je na osmom studijskom albumu popularnog britanskog benda, koji je već predstavljen singlovima "Orphans", "Arabesque", "Everyday Life", "Daddy", "Cry Cry Cry" i "Champion of the World", piše "Sound guardian".

Dvostruki album "Everyday Life", koji čine dva konceptualna dela "Sunrise" i "Sunset", objavljen je krajem oktobra putem etiketa Parlophone / Atlantic na CD-u, vinilu, kaseti i u digitalnom obliku.

Premijerno je predstavljen ekskluzivnim koncertima na otvorenom u Jordanu i etiketiran kao njihov kreativno najpustolovniji album dosad. Šesnaest dirljivih, intimnih pjesama bavi se temama ljubavi, rata, rasizma, vjere, kontrole oružja, prijateljstva, klimatskih promena, policijske brutalnosti, itd.