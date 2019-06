"Crni Srbi" pred nastup na "Exitu": Naš šou nije koncert, to je intenzivno iskustvo

Da se publika zasitila istih stvari i letargije na muzičkoj sceni, govori i euforija koju je izazvala grupa "Crni Srbi".

Upravo ova urnebesna ekipa puna energije je na dugačkoj listi hip-hop izvođača, koji će nastupiti na ovogodišnjem festivalu "Exit" od 4. do 7. jula.

Publika ih je upoznala kao "Crne Srbe", kolektiv koji je snimao humorističke YouTube klipove, a izazvali su pravi zemljotres na domaćoj hip-hop sceni kada su počeli redom da objavljuju pjesme "Srbija do Tokija", "Ballin Like Jokić", "Rintam" i "Kako hoćeš".

Cijelu priču "Crni Srbi" počeli su Jovan Crnović i njegov drug David Brkljač iz Novog Sada. Pravo Jovanovo ime je Džibri Bel, a srpski priča bolje od mnogih ljudi koje svakodnevno srećete. David i Jovan žive zajedno u Čikagu, jedan navija za Partizan, drugi za Zvezdu.

Ovaj ludi sastav sebe opisuje kao "braća iz različitih, a opet sličnih kultura, koji rade zajedno kako bi izgradili most između Srbije i Amerike". Nedavno su dobili pojačanje te su im se pridružili Space Ca$h, Ludi Nikola i Damn Brandi.

Njihove pjesme imaju milionske preglede na internetu, a fanove su nedavno obradovali i novim numerama "Energija" i "Charged Up".

Stereotipe ne razbijaju samo muzikom, već i oblačenjem i umjetnošću. Njihov novi album "Space Punk" biće objavljen 4. juna i, kako najavljuju, neće samo razbiti granice u muzici, već i inspirisati izvođače da nakon njih urade isto. O svom predstojećem nastupu na novosadskoj tvrđavi, ćevapima, rakiji, muzici i šta im se to sve dopada na ovim prostorima govorili su za "Nezavisne novine".

NN: Sve u vezi s vašim bendom je kontroverzno i neobično. Šta mislite, kako će vas prihvatiti publika na "Exitu"?

CRNI SRBI: Naša energija je infektivna gdje god da odemo. Nije bitno da li smo na velikoj bini kao što je "Exit" ili hodamo po ulici. Mi donosimo energiju. Naš šou nije koncert, to je intenzivno iskustvo. Možete da ga obožavate ili da ga mrzite. Ne postoji ništa između.

NN: Bićete na jednom od najvećih festivala istočne Evrope. Da li ste nervozni?

CRNI SRBI: Više uzbuđeni, nego nervozni. David sanja o ovome od kada je sa 12 godina vidio "Wu Tang Clan" na "Exitu". Space Ca$h je imao 14 godina kada je prvi put bio na velikom američkom festivalu "Lollapalooza" i tada je znao da je stejdž mjesto kojem pripada. Svi smo spremni.

NN: Šta je prva stvar koju ćete uraditi kad dođete u Srbiju i Novi Sad?

CRNI SRBI: David nas vodi na banjalučke ćevape i domaću rakiju.

NN: Savršeno se uklapate u atmosferu "Exita" i baš kao i ovaj festival, vi ste ambasadori Srbije, širite lijepe priče o Srbiji.

CRNI SRBI: Crni Jovan se zaljubio u tu kulturu kada je prvi put bio u posjeti prije mnogo godina. Volimo balkansku kulturu i ona nas inspiriše. Ne smatramo se ambasadorima Srbije. Mi smo ambasadori univerzuma.

NN: Vaša muzika je puna energije, kao i bend. Da li mislite da će ova kombinacija pomoći poboljšanju performansa?

CRNI SRBI: Ne postoji performans kao što je naš. Ljudi su na emotivnom rolerkousteru kada nas slušaju. Inspiracija su nam najveći umjetnici prošlosti, kao što su "The Prodigy", "System of a down", "Metallica", pa čak i "Beatlesi". Sa Space Ca$hom sada imamo potpun bend, koji uključuje bubnjeve i gitare. Kao što smo već rekli, naš šou nije koncert, već intenzivno iskustvo.

NN: Kada pokušate objasniti Srbe, Srbiju, ćevape, rakiju i sarmu Amerikancima, kakve su reakcije?

CRNI SRBI: Kada podijelimo svoj burek, ćevape i rakiju s Amerikancima, svi kažu: "Kada jednom probaš Balkan, ne vraćaš se nazad"!! Ne znaju kako su živjeli bez toga tako dugo.

NN: Na Svjetskom prvenstvu u košarci kao i na Olimpijskim igrama Srbija je igrala protiv Amerike u finalu. Za koga vi navijate kada su ovakve situacije u pitanju?

CRNI SRBI: Navijamo za Srbiju, jer su neprimijećeni. Ako bilo ko može pobijediti Ameriku, nadamo se da je to Srbija. Ludi Nikola obožava Jokića. Spava s njegovim posterom iznad glave svake noći.

NN: Da li planirate nove muzičke projekte?

CRNI SRBI: Naš debitantski album "Space Punk" je završen i biće objavljen 4. juna. Uzbuđeni smo zbog donošenja ovog novog zvuka svijetu, posebno djeci. To je pank-rok pomiješan s elektronskim hip-hopom. Naša muzika je provokativna kao i sva velika muzika prošlosti! To je glasna muzika koju mladi ljudi vole, a koju njihovi roditelji ne žele da im djeca slušaju. U svakom slučaju, mi smo umjetnici i volimo se razvijati. Možda će naš sljedeći album biti vesela ljetna muzika, ko zna.

NN: Koja je vaša omiljena srpska riječ?

CRNI SRBI: Svi imamo različite omiljene srpske riječi. Jovanova je "je****", Davidova "kikiriki", a Space Ca$h voli "svemir". Damn Brandi uvijek govori "idemo" i Ludi Nikola ne može živjeti bez riječi "rakija".