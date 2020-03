"Cubismo" objavio singl nakon 10 godina

Sastav "Cubismo", koji već 25 godina donosi plesne ritmove, u saradnji sa grupom "Nola", pripremio je pravi muzički kompliment - singl "Lijepa si danas". To je ujedno i prvi singl sa predstojećeg albuma "Tumbao", koji je nastao u saradnji sa džez orkestrom HRT-a.

Muzičke vizije "Cubisma" i "Nole" su se besprijekorno preklopile, a samo lijepe riječi o njihovoj saradnji ima i jedno od zaštitnih lica "Cubisma", Hrvoje Rupčić.

"Nakon desetak godina 'Cubismo' ima i novu muzičku saradnju i to sa grupom 'Nola'. To je jedina saradnja na novom albumu, a do nje je došlo na inicijativu 'Nole', odnosno Marijana Jelenića, koji je i autor pjesme. Kada su mi Marijan i Gabi pustili tu pjesmu, odmah sam čuo na koji način se 'Cubismo' tu lijepo može uklopiti i smislili smo zanimljivi afro ritam za prvi dio pjesme te salsu za drugi dio", rekao je Rupčić.

Sve je do kraja začinio i Miron Hauser, dirigent džez orkestra HRT-a, koji je napravio izvanredan aranžman u koji je uklopio i big bend. Sva tri dijela ove saradnje su dala najbolje od sebe u ovoj pjesmi. Kako "Cubismo", tako i grupa "Nola", a kao šlag na torti su prepoznatljivi i međusobno usklađeni glasovi Gabrijele i Ričarda.