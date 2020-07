Čuveni DJ bolestan i bez novca: Ponizno vas molim za pomoć

Čuveni DJ Hoze Padilja otkrio je javnosti da ima rak debelog crijeva, a da je u tolikim finansijskim problemima da ne može ni da plati stanarinu.

On ima 65 godina, a mnogi ga smatraju za jednog od najboljih DJ-eva sa Ibice. Poznat je po svojim "Sunset" setovima iz 1990-ih u Kafe del Maru, a sada je pokrenuo i Go Fund Me kampanju za prikupljanje sredstava kako bi mogao da se liječi.

Već je sakupio 24.000 evra, iako mu je prvobitni cilj bio 20.000. Osim brojnih DJ-eva, novac su mu donirali i mnogi fanovi.

"Imam loše vijesti. Prije nekoliko dana, odveli su me u bolnicu i tamo sam otkrio da imam rak debelog crijeva i čekam operaciju. Nalazim se u veoma lošoj situaciji, potpuno sam slomljen jer nemam nikakve prihode već pet mjeseci, pa nemam ni da platim stanarinu. Ponizno vas molim za pomoć", napisao je.

U popularnom baru Kafe del Mar, Padilja je postao DJ 1991. godine, ali je tek sedam godina kasnije izdao prvi album.

(B92)