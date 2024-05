Čuveni roker poginuo u bizarnoj nesreći

​Čarli Kolin, jedan od osnivača američkog pop rok benda "Train", preminuo je u 58. godini.

Njegova majka je potvrdila tragičnu vijest rekavši da se zvijezda pjesme "Drops of Jupiter" okliznuo i pao u tuš kabini, prema izvještaju "TMZ-a".

