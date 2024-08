Čuvenu pjesmu "Ostani đubre do kraja" Bora Đorđević je posvetio njoj

Bora Đorđević svoj ogroman talenat pokazivao je cijele svoje karijere i kroz moć kantautorskog rada.

Sa bendom "Riblja čorba" zavladao je rok scenom bivše Jugoslavije i među prvima je kada se pomene domaći rok.

Jedan je od rijetkih koji i dalje sa bendom radi koncerte i gostovanja, naravno daleko od aktivnog kao ranije.

Međutim, Borini tekstovi su često šaljivi ili surovo realni, ali se pored tema svakodnevice provlače i one pjesme o nesrećnim ljubavima.

Bora je inspiraciju za neke od njegovih najvećih hitova vidio u ženi, za kojom je uzdisala Jugoslavija.

Naime, radi se o Biljani Nevajdi Šević, nekadašnjoj beogradskih manekenki iz sedamdesetih godina. Ona već godinama živi daleko od bliceva i davno je za sobom ostavila sav glamur i sjaj koji je nosio karakter njene karijere.

Bora je bio ludo zaljubljen u nju, a kada ga je ostavila, napisao joj je i pjesme "Ostani đubre do kraja", "Dva dinara druže" i "Poslednja pesma o tebi".

Kako je rekla u jednom intervjuu, mnogi su je povezivali sa Borinom "lutkom" sa naslovnice, ali je ona je razjasnila da ipak nije ona junakinja te pjesme.

"Interesantno je to što su me godinama prozivali za pesmu 'Lutka sa naslovne strane', pa sam redovno morala da se branim da zapravo nisam 'lutka' nego 'đubre'. Iako na prvi pogled zvuči apsurdno, istina je da svako ko zna tekstove ovih Čorbinih pesama, zna zašto je mnogo bolje biti junakinja pjesme 'Ostani đubre do kraja'", počinje šaljivo priču za "Telegraf.rs".

Biljana se jasno sjećala kako je nastala ova pjesma i rade volje to podijelila u tadašnjem intervjuu. Otkrila je da je Bora kontaktirao sa njom, a da ga je ona zatekla kao u pjesmi - djelimično pijanog za šankom.

"Bilo je veče. Zvoni telefon, javlja se Bora. Moli me da se nađemo 'Pod lipom' da mi pročita pesmu koju mi je napisao. Spremim se i odem da ga vidim, kad tamo… Baš kao u pesmi: 'Dok stoji za šankom delimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge, ubija lagano konjak, cigarete' (smijeh). Sednemo za sto i on mi onako u cugu, iz svoje čuvene sveščice, u koju je zapisivao stihove, pročita: 'Nisam od onih koji cvile, više te nemam i šta tu mogu, bar se nasmeši kada me vidiš, ostani đubre do kraja!' U prvi mah mi je to 'đubre' zvučalo pomalo grubo, ali kad sam shvatila da je to 'đubre' zapravo jedna opasna, fenomenalna osoba kojom je on očaran, a ona ga nemilosrdno ostavlja, definitivno mi se dopala pesma! Međutim, to je bilo sve. U tom trenutku nije izazvala nikakav potres u meni. Sećam se da sam čak bila ravnodušna i kada su tu stvar puštali na mojoj svadbi. Uošte me nije doticala", prisjećala se.

Kako kaže, tada je bila ludo zaljubljena, zbog čega je nisu doticali stihovi ovog rokera. Kada ga je ostavila u kafani i krenula napolje, on je uplakan otrčao, nespretno zbog konjaka, u toalet, ali ga je radnik zaustavio i tražio dva dinara. Tako je nastala druga pjesma.

Prošlo je mnogo vremena od tad, a njena kćerka je radila kao novinarka i zakazala intervju sa Borom. Ona mu je obećala da će se Biljana pojaviti, a kada ju je ugledao, rekao je da joj je spremio još jednu pjesmu i posljednju.

"Rekao je: 'Napisao sam ti još jednu pesmu.' Izvadio je neko parče papira i pročitao mi stihove. U prvi mah sam zanemela, a onda sam se rasplakala. Bila je to najlepša ljubavna pesma koju sam u životu čula: 'Posle tebe potop, ništa nije vredno, podmuklo zaboli kao kvarni zubi, istina je da se samo jednom ljubi.' Istina je da nisam mogla da verujem da me je toliko voleo, jer mu u mladosti ništa nisam verovala", govorila je.

